Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,704 EUR -0,09% (04.06.2020, 10:05)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,76 EUR +1,23% (04.06.2020, 10:20)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (04.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die positive Stimmung am Gesamtmarkt treibe auch die Erholungsrally bei thyssenkrupp an. Anleger könnten darauf setzen, dass der schwer gebeutelte Industriekonzern von einer möglicherweise schnellen Erholung der Wirtschaft profitieren könnte. Seit dem Corona-Tief im März habe sich die thyssenkrupp-Aktie bereits mehr als verdoppelt.Die meisten Geschäftsbereiche wie der Stahl, der Anlagenbau oder auch das Komponentengeschäft schwähätten bereits vor dem Ausbruch der Krise geschwächelt. Zudem belaste die schwache Bilanz mit hohen Schulden nach wie vor. Der Verkauf der Aufzugssparte für 17,2 Mrd. Euro lindere zwar die größten Sorgen. Durch die Krise werde das Geld allerdings schnell aufgezehrt. Zur Sicherung der Liquidität habe daher der Essener Konzern zusätzlich Staatshilfen beantragt.Da komme es nicht überraschend, dass die Hoffnung auf ein schnelles Zurückkehren zur Normalität die thyssenkrupp-Aktie antreibe. Durch die zunehmenden Lockerungen würden Investoren mittlerweile darauf setzen, dass die Konjunktur schneller wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehre als noch vor wenigen Wochen denkbar gewesen sei.Das Chance-Risiko-Verhältnis bleibe deshalb eher schlecht. Gelinge der Turnaround und die Bereinigung der Bilanz, sei die aktuelle Bewertung natürlich extrem günstig. Dann seien auch deutlich höhere Kurse drin. Nach wie vor sei aber auch der Worst Case nicht auszuschließen, dass der Konzern in den meisten Bereichen auch langfristig seine Kapitalkosten nicht verdienen könne. Deshalb sollten Anleger, die weiter auf die Erholung der Börsen setzen wollten, zu anderen Werten mit geringeren Risiken greifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: