Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (29.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die wieder aufflammenden Konjunktursorgen durch den neuen Lockdown in Deutschland würden den Essener Konzern mit voller Wucht treffen. thyssenkrupp leide mit seinen zyklischen Sparten wie dem Stahl oder den Autokomponenten ohnehin stark unter der Corona-Krise. Doch beim Stahl gebe es noch Hoffnung und positive Worte vor Spartenchef."Wir sehen wieder steigende Auftragseingänge", so thyssenkrupp-Stahlchef Bernhard Osburg bereits am Mittwoch auf dem virtuellen Stahlgipfel des Wirtschaftsforums der SPD. Das mache Hoffnung, dass die Krisensparte doch wieder in Fahrt komme. Osburg habe aber auch eingeschränkt, dass sich die Einbußen aus der Corona-Krise nicht so schnell wettmachen lassen würden, zumal die abstürzende Nachfrage massiv Liquidität gekostet habe.Nach der Corona-Krise könnte das zyklische Stahlgeschäft in einer sich erholenden Konjunktur durchaus wieder interessant werden. Bis dahin vergehe allerdings noch viel Zeit, die thyssenkrupp wohl nicht habe. Der Konzern brauche Geld und könne die dringend benötigten Investitionen in die teils maroden Stahlhütten nicht stemmen. Zudem werde der Wandel zu klimaneutralem Stahl Milliarden verschlingen.thyssenkrupp habe eine schwache Verhandlungsposition, müsse allerdings reagieren. Entsprechend schwierig sei es, eine tragfähige Lösung für alle Seiten zu finden. Die Verschärfung der Corona-Krise erhöhe dabei den Zeitdruck und dürfte die ohnehin schwache Bilanz weiter belasten. Anleger sollten weiter abwarten. Die thyssenkrupp-Aktie könne sich nach wie vor nicht nachhaltig von ihren Tiefs lösen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: