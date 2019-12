Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (19.12.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp: Bald fällt die Entscheidung - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die thyssenkrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Rund ein Viertel aller 160 im DAX, MDAX, SDAX und TecDAX notierten Aktien hätten 2019 an Wert verloren. Mit einem Minus von 20 Prozent würden die Papiere von thyssenkrupp Platz 13 der Verliererliste belegen. Wegen der anhaltenden Talfahrt sei die Aktie im September sogar aus dem DAX abgestiegen. Der Rauswurf aus der obersten deutschen Börsenliga sei für thyssenkrupp eine Zäsur am Kapitalmarkt gewesen. Schließlich sei mit Thyssen ein Teil des 1999 mit Krupp fusionierten Unternehmens seit der Gründung des deutschen Leitindex im Jahr 1988 mit dabei gewesen.Der Industriekonzern stecke seit vielen Jahren in der Krise. Überkapazitäten und niedrige Preise würden das Stahlgeschäft belasten, die Krise in der Autobranche laste schwer auf der Komponentensparte, der Anlagenbau stecke im Umbau, dazu würden hohe Schulden drücken. Zuletzt sei das Traditionsunternehmen vor allem durch einen Schlingerkurs bei der Strategie sowie durch Managementwechsel aufgefallen.Doch im neuen Jahr gebe es Chancen für eine Trendwende. Die Aktie könnte gerade Anfang des Jahres wieder auf den Kauflisten der Investoren ganz oben stehen. Dafür seien zum einen die WindowDressing-Effekte verantwortlich. Zudem stehe eine wichtige Entscheidung an: thyssenkrupp wolle sich von der Aufzugsparte trennen, um die Sanierung des Konzerns zu finanzieren.Auf welche Weise - ob durch einen Teil- oder Komplettverkauf oder einen Börsengang - sei noch offen. Eine Entscheidung solle aber im ersten Quartal 2020 fallen. "Am Ende werden wir uns für die Option entscheiden, die für den Konzern, seine Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter, aber auch für das Aufzuggeschäft das Beste ist", so Finanzchef Johannes Dietsch.Spannend werde auch der weitere Konzernumbau. Es stünden mehrere Bereiche auf dem Prüfstand, die zuletzt nur Geld verbrannt hätten, wie etwa das Geschäft mit Grobblechen oder Federn und Stabilisatoren im Automobilbereich. Ebenfalls auf der Liste stehe der Bau von Produktionsanlagen für die Automobilindustrie. Trotz der zahlreichen Baustellen, dürfte die Aktie deutlich höher stehen, wenn thyssenkrupp der Verkauf der Aufzugsparte zu lukrativen Konditionen gelinge. (Ausgabe 50/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link