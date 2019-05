Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,77 EUR -4,07% (06.05.2019, 10:26)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,76 EUR -4,58% (06.05.2019, 10:41)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (06.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Anzeichen für ein Scheitern der lange geplanten Stahlfusion mit Tata Steel würden sich mehren. Unter Berufung auf Insider habe die "Financial Times" berichtet, dass die Stahlhochzeit am Veto der EU-Kommission scheitern könnte, wenn der DAX-Konzern und Tata keine größeren Zugeständnisse mehr machen würden. Die Befürchtung der Wettbewerbshüter: Durch den Zusammenschluss könnten die Stahlpreise in verschiedenen Bereichen steigen.Betroffen seien insbesondere die Autoindustrie, beschichteter Stahl für Verpackungen und elektrische Erzeugnisse wie Transformatoren. Noch würden die Gespräche mit der EU aber laufen. Ein verbessertes Angebot mit weiteren Zugeständnissen, um die Kommission zu überzeugen, sei weiter möglich.Laut Experten sei eine Konsolidierung in der Stahlbranche zwar unumgänglich, um Überkapazitäten, Billigimporten und US-Zöllen zu begegnen. Trotzdem scheine die EU um Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager davon überzeugt zu sein, dass die Konzentration im Sektor bereits hoch genug sei. Zuletzt habe bereits der Weltmarktführer ArcelorMittal bei der Ilva-Übernahme deutliche Zugeständnisse machen müssen.Vestager habe in diesem Jahr zudem bereits unter Beweis gestellt, dass sie mit harten Bandagen kämpfe. So sei bereits die Zugfusion von Siemens und Alstom am Veto der Kommission gescheitert. Beide Unternehmen hätten damals weitere Zugeständnisse abgelehnt, um die industrielle Logik des Deals nicht zu gefährden. Dieses Problem könnte nun auch bei thyssenkrupp und Tata Steel zum Scheitern führen.Die thyssenkrupp-Aktie bleibt trotz der schwachen Verfassung auf der Watchlist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link