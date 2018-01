Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 156.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (30.01.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Sektor Basic Resources die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) zu kaufen.Die Lage in der Stahlindustrie habe sich in den letzten Monaten trotz unverändert bestehender Belastungsfaktoren weiter aufgehellt. Dabei profitiere die Branche nicht nur durch die aufgrund der höheren Nachfrage nach Stahlprodukten erfreulichen Produktionszahlen. Denn zuletzt habe sich auch das Preisumfeld für Stahlprodukte in Europa u.a. aufgrund der verhängten europäischen Strafzölle zur Abwehr von Billigimporten aus China verbessert.Von der guten Branchenentwicklung hätten auch die von Fechner gecoverten Aktien deutlich profitieren können. Der Analyst gehe grundsätzlich von einer Fortsetzung der positiven Kursverläufe der Einzelwerte in den nächsten Monaten aus, wobei in Kürze die Veröffentlichung von Geschäftszahlen bei einigen Werten (insb. ArcelorMittal) für mehr Klarheit sorgen werde.Neben dem guten Preisumfeld würden auch die Produktionserwartungen weiter positiv aussehen. So solle die weltweite Nachfrage laut Weltstahlverband 2018 um 1,6% (EU: +1,4%; Nordamerika: +1,2%; Asien: +1,1%) ansteigen. Doch bleibe die Situation herausfordernd. Sorgen würden unverändert die ungelöste Strukturkrise mit den bestehenden hohen Überkapazitäten, Importdruck, aufkommender Protektionismus sowie Volatilität an den Rohstoffmärkten bereiten. Das Branchenrating bleibe auf "positiv".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: