ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Rund 155.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Technologie-Know-how und Leidenschaft an hochwertigen Produkten sowie an intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter der thyssenkrupp AG sind die Basis für ihren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 43 Mrd. EUR.



Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt die thyssenkrupp AG in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit ihrer Ingenieurkompetenz ermöglicht die thyssenkrupp AG ihren Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für die thyssenkrupp AG Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (22.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie: Jahreshochs aus 2015 im Visier - ChartanalyseEin wichtiger Meilenstein beim Umbau des Industriekonzerns thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) wurde mit dem Verkauf eines verlustreichen brasilianischen Stahlwerks erreicht und erfreut die Anleger so sehr, dass sich das Wertpapier von thyssenkrupp sogleich an die Spitze des DAX-Index gesetzt hat, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Konkret gehe es um den Verkauf des brasilianischen Stahlwerks CSA in Santa Cruz nahe Rio de Janeiro an den Stahlkonzern Ternium mit Sitz in Luxemburg. Das Gesamtvolumen belaufe sich hierbei auf 1,5 Milliarden Euro, dennoch müssten die Essener rund 900 Millionen Euro aus ihrer Bilanz abschreiben - das Stahlwerk in Brasilien stehe nämlich um den entsprechenden Verlustbetrag in den Büchern. Dennoch sehe Vorstandschef Heinrich Hiesinger "einen wichtigen Meilenstein beim Umbau von thyssenkrupp hin zu einem starken Industriekonzern" erreicht. Dem Deal müssten allerdings noch die zuständigen Wettbewerbsbehörden noch zustimmen.Aus technischer Sicht präsentiere sich das Wertpapier von thyssenkrupp durchaus positiv und habe im Dezember über einen langfristigen Abwärtstrend seit 2007 ausbrechen und im Januar dieses Jahres bereits ein Verlaufshoch von 24,61 Euro markieren können. Zwar stecke das Papier des Stahlriesen seit Ende 2016 in einer sukzessiven Seitwärtsbewegung fest, sammle offenbar aber Kräfte für einen weiteren Aufwärtsschub, dieser könnte sogar bald einsetzen und direkt zu den Jahreshochs aus 2015 bei 26,43 weiter aufwärts führen. Hierdurch dürfte auch das im Dezember etablierte Kaufsignal weiter umgesetzt werden und macht ein Long-Investment auf kurz- bis mittelfristiger Sicht durchaus interessant, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 22.02.2017)Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:24,215 EUR +4,51% (22.02.2017, 12:01)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:24,261 EUR +4,52% (22.02.2017, 12:16)