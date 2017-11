ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 156.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (13.11.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) charttechnisch unter die Lupe.Die thyssenkrupp-Aktie habe zuletzt einige charttechnische Nackenschläge hinnehmen müssen. Nicht nur, dass dem Papier im Bereich der horizontalen Barrieren bei rund 26,50 EUR die Puste ausgegangen sei, im Anschluss sei auch ein kleines Doppeltopp vervollständigt worden. Mit dem Bruch des Aufwärtstrends seit Sommer 2016 (akt. bei 24,22 EUR) sowie dem Abgleiten unter die 200-Tage-Linie (akt. bei 24,03 EUR) seien weitere negative Weichenstellungen gefolgt. Aktuell sollten Anleger die letzten Verlaufstiefs beachten, welche jeweils in einem engen Kursband zwischen 22,68 EUR und 22,60 EUR ausgeprägt worden seien. Ein nachhaltiger Rutsch unter diese Haltemarken würde die Schiebezone der letzten Wochen beenden und den Katalysator für einen erneuten Abwärtsimpuls darstellen. Die nächsten Rückzugslinien würden sich dann aus dem ehemaligen Abwärtstrend seit 2008 (akt. bei 21,74 EUR) bzw. dem bisherigen Jahrestief bei 21,05 EUR ergeben. Darunter würden bereits wieder die horizontalen Unterstützungen im Dunstkreis der Marke von 20 EUR in den Fokus rücken. Ohne eine Rückeroberung der o. g. langfristigen Glättungslinie müssten Investoren von einem strukturell angeschlagenen Chartbild der thyssenkrupp-Aktie ausgehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.11.2017)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:22,525 EUR -0,71% (10.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:22,506 EUR -0,08% (13.11.2017, 09:09)