Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (23.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Weiterhin bleibe die Frage offen, wie es bei dem Konzern weitergehe. Sowohl eine Zerschlagung als auch eine Fortführung als Industriekonglomerat seien möglich. Während die aktivistischen Investoren Cevian und Elliott auf weitere Abspaltungen drängen würden, würden sich auch die Stimmen mehren, die gegen eine Zerschlagung sprechen würden.Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, habe jetzt angekündigt, eine aktivere Rolle bei der Zukunftsgestaltung des Konzerns zu spielen. "Als Mitglied im Kuratorium der Krupp-Stiftung, vor allem aber als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, werde ich jetzt erneut mit allen Akteuren sprechen, um den Zukunftsprozess von Thyssenkrupp aktiv zu begleiten", habe er in der "Welt am Sonntag" gesagt. Die Bundesregierung möchte ebenfalls nicht tatenlos zusehen. "Wir beobachten die Situation von ThyssenKrupp intensiv und mit zunehmender Sorge", so Arbeitsminister Hubertus Heil.Doch auch Wirtschaftsexperten würden vor einer Zerschlagung warnen. Ökonom Paul Welfens befürchte verheerende Folgen für das Ruhrgebiet. "thyssenkrupp ist von grundlegender Bedeutung für das Ruhrgebiet - gerade als Modernisierungssymbol", habe der Präsident des Europäischen Instituts für Internationale Wirtschaftsbeziehungen in der Zeitung gesagt. Ähnlich sehe es Wirtschaftsgeograf Rudolf Juchelka. So sei die Stahlfusion mit Tata der Anfang vom Ende der Stahlerzeugung in Duisburg. "Duisburg hat keinerlei eigene Rohstoffbasis mehr", so Juchelka. Küstennahe Standorte seien deswegen wettbewerbsfähiger.Da unklar bleibt, wie sich die Politik einmischen wird, bleibt die thyssenkrupp-Aktie lediglich eine Halteposition, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: