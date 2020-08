Kursziel

thyssenkrupp-Aktie

(EUR) Rating

thyssenkrupp-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 28 buy UBS Carsten Riek 12.02.2019 24,50 buy Merrill Lynch Cedar Ekblom 09.01.2019 17 hold CFRA Wan Nurhayati 22.11.2018 14,30 buy Commerzbank Ingo-Martin Schachel 08.08.2019 13,30 neutral Macquarie Research Grant Sporre 23.09.2019 11,20 hold HSBC Michael Hagmann 14.08.2019 11 outperform Credit Suisse Carsten Riek 06.07.2020 10 buy Jefferies Alan Spence 16.07.2020 10 equal weight Barclays Lars Brorson 19.05.2020 7,50 equal weight Morgan Stanley Alain Gabriel 07.08.2020 7,50 buy Baader Bank Christian Obst 31.07.2020 6,50 halten Nord LB Holger Fechner 24.06.2020 5,50 underweight J.P. Morgan Luke Nelson 13.07.2019 5,50 halten Independent Research Sven Diermeier 20.05.2020 5 reduce Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 29.07.2020 3,80 verkaufen DZ BANK Dirk Schlamp 19.05.2020

Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

7,466 EUR +0,48% (11.08.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

7,366 EUR -1,26% (11.08.2020, 20:20)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (11.08.2020/ac/a/d)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) vor der Bekanntgabe der Zahlen für die ersten neun Monate 2019/20 zu? 28 oder 3,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur thyssenkrupp-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die thyssenkrupp AG wird am 13. August ihre Zahlen für die ersten neun Monate 2019/20 vorlegen.Vonseiten der Charttechnik kommen derzeit überwiegend negative Signale für die thyssenkrupp-Aktie. Die gleitenden Durchschnittslinien GD38, GD50 und GD200 wurden nach oben gekreuzt, was fallende Kurse erwarten lässt. Die gleitende Durchschnittslinie GD100 wurde hingegen nach oben gekreuzt, was auf Kursanstiege bei der thyssenkrupp-Aktie hindeutet.Aber was sagen die Aktienanalysten thyssenkrupp der führenden Banken und Research-Häuser vor den 9M-Zahlen zur -Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur thyssenkrupp-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: