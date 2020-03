Tradegate-Aktienkurs technotrans-Aktie:

12,86 EUR +1,42% (13.03.2020, 11:33)



ISIN technotrans-Aktie:

DE000A0XYGA7



WKN technotrans-Aktie:

A0XYGA



Ticker-Symbol technotrans-Aktie:

TTR1



Kurzprofil technotrans SE:



technotrans SE (ISIN: DE000A0XYGA7, WKN: A0XYGA, Ticker-Symbol: TTR1) ist ein international agierendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das sich auf kundenspezifische Anwendungen im Bereich Flüssigkeiten-Technologie konzentriert.



Das Unternehmen setzt sich aus der technotrans SE selbst und 20 Tochtergesellschaften zusammen. Der Hauptsitz der technotrans SE liegt in Sassenberg (Westfalen). Weltweit ist technotrans an 20 Standorten tätig und beschäftigt insgesamt rund 1.450 Mitarbeiter (31. Dezember 2018).



Die unternehmerische Tätigkeit teilt sich auf in die eigentliche Produktion mit eigenen Werken, die auf einzelne Geschäftsfelder bzw. Baureihen spezialisiert sind, und in den (Direkt-)Vertrieb und Service, der sich dem Abverkauf und der Kundenbetreuung im Rahmen des Product-Lifecycle-Managements widmet.



Aufgrund einer langjähriger Erfahrung und großem Know-how bezeichnet sich technotrans als eines der weltweit führenden Unternehmen für Peripherielösungen in der Druckindustrie. Zusätzlich wurde in den vergangenen Jahren die Marktposition in Feldern wie der Laserkühlung, beispielsweise beim Laserschweißen, in der Stanz- und Umformtechnik, hier vor allem in Temperierung, Filtration und Beölung, und in der Scanner- und Medizintechnik ausgebaut. (13.03.2020/ac/a/nw)







Sassenberg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der technotrans SE kräftig an:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien der technotrans SE (ISIN: DE000A0XYGA7, WKN: A0XYGA, Ticker-Symbol: TTR1) fort.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 10.03.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,72% auf 1,02%, am 11.03.2020 von 1,02% auf 1,26% und am 12.03.2020 wieder von 1,26% auf 1,36% der Aktien der technotrans SE ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den technotrans SE -Aktien:1,36% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (12.03.2020)Börsenplätze technotrans-Aktie:Xetra-Aktienkurs technotrans-Aktie:13,00 EUR +0,78% (13.03.2020, 11:42)