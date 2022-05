LA Driebergen-Rijsenburg (www.aktiencheck.de) - Die Unterstützung für die Klimapläne der Regierungen ist in weiten Teilen der Wählerschaft noch nicht gefestigt, so Joeri de Wilde, Investment Strategist bei Triodos Investment Management.



Verständlicherweise verlagere auch der Krieg in der Ukraine den Fokus auf Themen wie Kaufkraftverlust und Sicherheit. Populistische Parteien würden sich diese kurzfristige Ausrichtung geschickt zunutze machen. So habe es die rechtsradikale Kandidatin Marine Le Pen mit der Fokussierung auf die Kaufkraft in die Endrunde der französischen Präsidentschaftswahlen geschafft. Dass die Franzosen anfällig für derartige Themen seien, zeige sich schon an der Bewegung der "Gelbwesten", die als Reaktion auf die große sozioökonomische Ungleichheit entstanden sei. Die anhaltende Ungleichheit führe verständlicherweise dazu, dass es den Wählern gleichgültig sei, dass Le Pen ganze Windparks abbauen und die Subventionen für Wind- und Solarenergie habe kürzen wollen. Und genau das sei die Schwachstelle aller Klimapläne: Wenn sie nicht jedes Mal von Maßnahmen zur Beseitigung der sozioökonomischen Ungleichheit begleitet würden, werde eine große Gruppe von Menschen weiterhin versucht sein, dem Ruf des Populismus zu folgen. Das Wiederaufleben des Populismus führe oftmals zu einer Regierung, die aus Klimaskeptikern bestehe, wie wir am Beispiel Donald Trump gesehen hätten.



Keine sehr attraktive Aussicht für politische Entscheidungsträger, die sich ernsthaft um die Bekämpfung der globalen Erwärmung bemühen würden. Dennoch scheine dieser Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Ungleichheit und dem Erfolg von Klimaplänen von vielen Politikern übersehen zu werden. Dies zeige sich beispielsweise an der absurden Entscheidung vieler europäischer Regierungen, die Benzin- und Mehrwertsteuer auf Energie pauschal zu senken. Es sollte klar sein, dass es keinen Sinn mache, alle Menschen gleichermaßen für eine steigende Energierechnung zu entschädigen, während Familien, die unterhalb der Armutsgrenze leben würden, viel härter getroffen würden. Diese Missachtung der Ungleichheit nähre bei Ihnen das Gefühl benachteiligt zu sei und erhöhe damit die Wahrscheinlichkeit eines populistischen, klimaskeptischen politischen Wandels. Die Tatsache, dass Klimapolitik tatsächlich Arbeitsplätze schaffe und enorme Kosten in der Zukunft verhindere, werde vergessen, sobald das Bauchgefühl die Oberhand gewinne. Es sei daher höchste Zeit, dass die Regierungen in aller Welt nach dieser Erkenntnis handeln würden. Denn der wichtigste Aktionspunkt in jedem erfolgreichen Klimaplan laute: Beseitigung der sozioökonomischen Ungleichheit. (06.05.2022/ac/a/m)





