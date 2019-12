Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Es deutet sich eine baldige Wiederbelebung der globalen Wirtschaftsdynamik an, so Philipp Brucker, verantwortlich für das Risikomanagement bei smart-invest."Trotz der bereits 2019 erzielten Kursgewinne sind wir daher für die Aktienmärkte auch 2020 optimistisch. Die zwischenzeitliche Wachstumsschwäche könnte gemäß unseren Frühindikatoren bald überwunden werden. Daneben schafft die Lockerung der Geldpolitik durch die Notenbanken ein günstiges Umfeld für weitere Kursgewinne an den weltweiten Märkten", erläutere Brucker den positiven Ausblick von smart-invest auf das kommende Jahr weiter.Darüber hinaus dürften 2020 einige Themen, die Anleger 2019 noch verunsichert hätten, vorerst ad acta gelegt werden, vermute Brucker: "Im Wahljahr 2020 dürfte Donald Trump ein freundliches Börsenumfeld anstreben und sollte sich mit neuen Zöllen zurückhalten. Auch mehr Klarheit beim Brexit könnte die derzeit rekordhohe Unsicherheit innerhalb der Unternehmen reduzieren". Aufholpotenzial sehe man daher vor allem auch für die zuletzt recht schwachen europäischen Börsen. Eine Entspannung im Handelskonflikt sollte insbesondere der exportorientierten und industrielastigen Wirtschaft Europas zugutekommen. (20.12.2019/ac/a/m)