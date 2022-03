Tradegate-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:

399,00 EUR +0,13% (10.03.2022, 11:17)



ISIN secunet Security Networks-Aktie:

DE0007276503



WKN secunet Security Networks-Aktie:

727650



Ticker-Symbol secunet Security Networks-Aktie:

YSN



Kurzprofil secunet Security Networks AG:



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt - wie z.B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.



Über 700 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und erzielte 2021 einen Umsatz von 337,6 Mio. Euro (vorläufige Geschäftszahlen, Stand: 21. Januar 2022).



secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks: Steigender Bedarf nach Cybersicherheit lässt die Aktie nach oben schnellen - AktienanalyseWie bei vielen anderen Highflyern fiel auch bei secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) die Korrektur heftig aus: Nachdem der Titel Anfang November bei 608 Euro ein Rekordhoch markiert hatte, stürzten er wenige Tage später nach einem wenig erfreulichen Geschäftsausblick ab, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Am 24. Februar habe die Aktie mit gut 250 Euro den tiefsten Stand seit März 2021 markiert. Der Tag des Einmarsches Russlands in der Ukraine sollte dann aber den Wendepunkt für die Papiere des Anbieters von Sicherheitssoftware darstellen. Dass sich die Bundesregierung an den Waffenlieferungen in die Ukraine beteiligt und auch die Bundeswehr besser ausstatten wolle, habe nämlich nicht nur Aktien von Rüstungsfirmen wie Rheinmetall und Hensoldt hochschnellen lassen.In dem sehr unsicheren geopolitischen Umfeld hätten auch die Papiere des IT-Sicherheitsspezialisten vom Bedarf nach Schutz vor Cyberangriffen kräftig profitiert, zumal secunet über viele öffentliche Auftraggeber verfüge. Nach dem Einmarsch von Russland in das Nachbarland Ukraine würden die Sorgen vor einer Zunahme solcher Attacken wachsen. So sehe etwa der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, für Deutschland diesbezüglich eine ernstzunehmende Gefahr aus Russland. "Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass das eine Methode ist, die Russland anwendet, und wir sind da verletzbar."Inzwischen habe sich die secunet Security Networks-Aktie wieder über die Marke von 400 Euro nach oben gearbeitet. Nach dem mehr als 60-prozentigen Kursgewinn innerhalb weniger Tage hat der Titel nun erst einmal eine Verschnaufpause verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 09/2022)Börsenplätze secunet Security Networks-Aktie:XETRA-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:402,00 EUR -1,71% (10.03.2022, 11:21)