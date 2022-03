Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist einer der führenden deutschen Anbieter für anspruchsvolle IT-Sicherheit. Mehr als 600 Experten konzentrieren sich auf Themen wie Kryptographie, E-Government, Business Security und Automotive Security und entwickeln dafür innovative Produkte sowie hochsichere und vertrauenswürdige Lösungen. Zu den mehr als 500 nationalen und internationalen Kunden gehören viele DAX-Unternehmen sowie zahlreiche Behörden und Organisationen. Secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



secunet wurde 1997 gegründet und erzielte 2019 einen Umsatz von 226,9 Millionen Euro. Die secunet Security Networks AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com. (08.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der secunet Security Networks AG (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Unternehmen in Deutschland müssten nach Einschätzung des Branchenverbandes Bitkom ihre Schutzmaßnahmen vor Cyberangriffen erheblich ausbauen. An der Börse würden Anleger daher vermehrt auf die Aktie des IT-Sicherheitsspezialisten secunet setzen. Die Aktie habe sich in den vergangenen Tagen mit Schwung von ihren Tiefstständen lösen können.Nach dem Einmarsch von Russland in das Nachbarland Ukraine würden auch die Sorgen einer Zunahme von Cyberangriffen wachsen. Noch habe der Cyberraum dem Vernehmen nach nur eine nachgelagerte Rolle gespielt. "Mit zunehmender Kriegsdauer könnte sich dies ändern, und das kann unmittelbare Konsequenzen für Deutschland und seine Wirtschaft haben", so Bitkom-Sicherheitsexperte Sebastian Art. Unternehmen sollten für die Schutzmaßnahmen klare Verantwortlichkeiten festlegen und die Mitarbeiter sensibilisieren. Zudem müsse die Strategie zur Sicherung der eigenen Daten überprüft und bei Bedarf nachgezogen werden.secunet könnte vom Bedarf nach Schutz vor Cyber-Angriffen profitieren. Der IT-Sicherheitsspezialist agiere als Quasi-Monopolist zur Lieferung von sicherheitskritischen Technologien für die Bundesrepublik Deutschland. Zudem expandiere das Unternehmen zunehmend in Bereichen außerhalb hoheitlicher Organisationen, also in der Privatwirtschaft und habe sich hier zuletzt mit neuen Produktlösungen positioniert.Aktuell erwarte der Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 320 Millionen Euro (Vorjahr: 337,6 Millionen Euro) und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von etwa 50 Millionen Euro (Vorjahr: 63,9 Millionen Euro). Dabei prognostiziere der Vorstand traditionell recht vorsichtig. In den vergangenen fünf Jahren seien die initial gesetzten Prognosen immer übertroffen worden.Das Momentum sei hoch. Eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 500 Euro sei durchaus möglich.Nach ersten Gewinnmitnahmen können investierte Anleger die Gewinne laufen lassen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Warburg Research sehe die Aktie erst bei 540 Euro fair bewertet. Den Geschäftsbericht für 2021 samt testierter Zahlen wolle secunet am 25. März vorlegen. (Ausgabe vom 08.03.2022)Mit Material von dpa-AfX