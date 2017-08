WKN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk





(03.08.2017/ac/a/n)

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst John Murphy von BofA Merrill Lynch Research:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt AnalystJohn Murphy von BofA Merrill Lynch Research in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research sind der Auffassung, dass der Model 3-Hochlauf nur langsam vonstatten gehen werde. Das aktuelle Kapitalpolster sei vermutlich nicht ausreichend um das erhöhte Ausgabenniveau und den Kapitalverzehr in der zweiten Jahreshälfte zu decken.Analyst John Murphy geht davon aus, dass Tesla Inc. eine Kapitalerhöhung durchführen müsse. Die Geduld der Investoren könnte schwinden, da sich der Bedarf nach zusätzlichem Kapital nicht mit den Zielen einer Steigerung der Gewinne, Erträge und des Cash flows decke.In ihrer Tesla-Aktienanalyse stufen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research den Titel weiterhin mit "underperform" ein und reduzieren das Kursziel von 165,00 auf 155,00 USD.