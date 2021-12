Tradegate-Aktienkurs q.beyond-Aktie:

Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. q.beyond unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team von q.beyond aus 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (02.12.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - q.beyond: Umsatzwachstum beschleunigt - AktienanalyseMit mehr als 180 Mio. Euro wird der Auftragseingang - die entscheidende Kennzahl für das mittelfristige Umsatzwachstum - von q.beyond (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) 2021 den Rekord von 161 Mio. Euro aus der Vorperiode deutlich übertreffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Darüber habe der IT-Dienstleister auf dem Deutschen Eigenkapitalforum informiert. q.beyond-Vorstandschef Jürgen Hermann nenne die Gründe: "Die Nachfrage insbesondere nach Cloud-Lösungen wächst mit hohem Tempo. In der Pandemie beschleunigen viele Unternehmen die Migration ihrer IT." Der flexible Wechsel zwischen Büro und Homeoffice werde durch die Digitalisierung von Arbeitsplätzen vorangetrieben und erleichtert. Allein im Oktober 2021 habe q.beyond neue Aufträge in Höhe von rund 20 Mio. Euro gewonnen, weitere Projekte stünden kurz vor Vertragsunterzeichnung. Die Verträge würden in der Regel über drei bis fünf Jahre laufen, was bei q.beyond zu einem fast 80-prozentigen Anteil wiederkehrender Umsätze führe. "Was wir versprochen haben, haben wir Schritt für Schritt umgesetzt", so Hermann.Bereits seit 2019 verfolge q.beyond die Wachstumsstrategie "2020plus". Zu deren Eckpfeilern würden neben dem attraktiven Kerngeschäft ein klarer Branchenfokus, Plattforminnovationen und gezielte Zukäufe zählen - allein fünf Transaktionen seien 2021 bis dato umgesetzt worden. Auch deshalb habe q.beyond im bisherigen Jahresverlauf sein Umsatzwachstum beschleunigt - im dritten Quartal habe das Plus 14 Prozent auf 40,0 Mio. Euro betragen. Da sich daran so schnell nichts ändern dürfte, würden auch Analysten weitere Potenziale sehen und das durchschnittliche Kursziel betrage derzeit bei 2,58 Euro. (Ausgabe 47/2021)