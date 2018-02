Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:

Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (06.02.2018/ac/a/nw)



Die Befürchtungen der Experten, dass die trotz der zahlreichen Empfehlungen anhaltende große Diskrepanz zwischen der Kursentwicklung von publity und der - wie sich nun herausgestellt habe - vermeintlichen krassen Unterbewertung als ein Warnsignal zu deuten sein könnte, hätten sich in den letzten Wochen als richtig herausgestellt.Nachdem es bereits im Spätherbest Irritationen um mögliche Verstöße gegen die Anleihebedingungen (unter anderem solle publity eine darin vorgesehene Ausschüttungsbegrenzung verletzt haben) und einen gescheiterten Versuch, dies im Rahmen einer Gläubigerversammlung zu korrigieren, gegeben habe, sei im Januar eine heftige Gewinnwarnung gefolgt. Konkret habe publity einräumen müssen, dass die Gesellschaft, statt den Vorjahresgewinn von 23,1 Mio. Euro wie ursprünglich angekündigt zu übertreffen, nun einen Wert von "mindestens 10 Mio. Euro" erreichen werde. publity begründe dies mit der Verzögerung bei der Realisierung von Objektverkäufen im Volumen von 280 Mio. Euro sowie beim Ausbau der Assets under Management, dessen Ziel von 5,2 Mrd. Euro ebenfalls nicht erreicht worden sei.Der Kurs der publity-Aktie hat daraufhin allein im letzten Monat um mehr als ein Drittel nachgegeben, wodurch sich die Entscheidung von Anfang Oktober, die Position zu verkaufen, als richtig erwiesen hat, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief".