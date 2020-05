Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmungsindikatoren aus dem Unternehmenssektor signalisieren eine beginnende wirtschaftliche Wiederbelebung in Europa und den USA, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Sowohl die Einkaufsmanagerindices als auch der ifo-Geschäftsklimaindex hätten den April-Tiefpunkt verlassen können. Ein entscheidender Faktor für die Dynamik des Aufschwungs sei der private Konsum, der während der Krise global nahezu zum Erliegen gekommen sei. Es sei jedoch kaum davon auszugehen, dass die Konsumnachfrage die Vorkrisenniveaus schnell wieder erreichen werde. Die Veröffentlichung des GfK-Konsumklimaindex verdeutliche - trotz eines leichten Mai-Anstiegs auf -18,9 Punkte - dass die Rückschläge am Arbeitsmarkt, die Angst eines Jobverlusts oder zumindest vor Einkommensverlusten noch überwiegen würden. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung hätten sich nur leicht verbessert. Viele würden angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit zunächst weiter auf größere Neuanschaffungen verzichten und stattdessen die erhöhte Haltung einer "Vorsichtskasse" - die Aufstockung des "Notgroschens" - bevorzugen. Beim sozialen Konsum kämen die auflagenbedingt beschränkten Kapazitäten (bspw. in Restaurants, Kinos oder Theatern), gänzlich fehlende Angebote (Großveranstaltungen) und das derzeit noch zögerliche Interesse hinzu. Gestiegene Preise für Grundnahrungsmittel würden die zur Verfügung stehende Liquidität verknappen. Auch Urlaubsreisen würden in diesem Jahr deutlich kürzer oder sogar ganz ausfallen. (26.05.2020/ac/a/m)





