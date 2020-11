Auch börsennotierte Unternehmen anderer Branchen sorgen für Skandale

Die Faszination für das Glücksspiel ist fest in uns verankert

Ein großes Argument für den Handel mit Glücksspielaktien ist die natürliche Neigung des Menschen, sein Glück im Spiel herauszufordern. Schon immer hat uns der Nervenkitzel, der aufkommt wenn wir alles auf eine Karte setzen, fasziniert. In gewisser Weise ist der Handel mit Aktien selbst auch ein Spiel mit dem Glück. Zwar kann man mit entsprechenden Fachkenntnissen, großer Erfahrung und gut durchdachten Strategien das Verlustrisiko minimieren, ein gewisses Restrisiko bleibt aber immer bestehen. Heute vertreiben sich immer mehr Menschen mit dem Glücksspiel die Zeit. Neben den schon lange etablierten Glücksspielen wie Lotto oder einem Besuch im Casino werden vor allem Sportwetten und die Spiele von Online Casinos immer beliebter. Denn hier kann man bequem und in Echtzeit unzählige Wetten abschließen und tausende Spiele ausprobieren, ohne das eigene Haus verlassen zu müssen.



Der Markt für Online Casinos und Online Wettanbieter wächst rasant

Das Internet und seine Entwicklung hat auch in der Glücksspielindustrie seine Spuren hinterlassen. In den letzten 20 Jahren mussten immer mehr traditionelle Spielhallen zusperren, während der Markt für das Glücksspiel im Internet jedes Jahr neue Rekordzuwächse verzeichnet. Schnelles Internet, moderne Spielesoftware und Übertragungen in Echtzeit machen es möglich, dass sich immer mehr Menschen für das Spielen am Handy oder PC entscheiden und auf einen Besuch im Casino - inklusive langer Anreise - verzichten. Sportwetten sind heutzutage ebenfalls so unterhaltsam wie nie, dank maximaler Datenübertragung und moderner Datenverschlüsselung können Kunden jederzeit Live Wetten abschließen ohne sich dabei um die Sicherheit ihrer Daten und ihrer Geldtransfers sorgen zu müssen. Dazu kommen strenge Regularien bei der Vergabe von Glücksspiellizenzen. Für 2021 ist auch in Deutschland eine neue, moderne Regelung für das Glücksspiel und die Vergabe deutscher Glücksspiellizenzen geplant.



Börsennotierte Unternehmen werden zwangsläufig strenger reguliert

Neben den Auflagen, die Online Casinos und Wettanbieter erfüllen müssen, um eine staatliche Lizenz in einem EU-Land zu erhalten, müssen börsennotierte Unternehmen den Gesetzen des Landes entsprechen, in denen sie an die Börse gehen wollen. Zwar ist das Online Glücksspiel auf deutschem Boden derzeit unzureichend geregelt, die Wahrscheinlichkeit ist dank der zu erwartenden neuen Regelungen für 2021 aber groß, dass Online Casinos und Wettanbieter, die ohnehin schon von millionen deutschen Kunden genutzt werden, hierzulande besser kontrolliert werden können. Außerdem tragen diese Unternehmen dann mit ihren Steuerzahlungen zum Staatshaushalt bei. Da sich die Behörden und die entsprechende Rechtslage immer besser an die Herausforderungen des Online Glücksspiels anpassen, ist damit zu rechnen, dass der Handel mit Glücksspielaktien bald kein Tabu mehr sein muss. (11.11.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Will man mit dem Handel von Aktien Geld verdienen, hat man schnell mit einigen Vorurteilen zu kämpfen. Schnell ist die Rede von Risiko, Spekulationen und großen Verlusten aufgrund von Fehlentscheidungen bei der Wahl und dem Kauf bestimmter Wertpapiere. Noch mehr Einwände kommen auf, wenn man sich mit dem Handel mit Glücksspielaktien auseinandersetzt. Das Glücksspiel hat vielerorts einen schlechten Ruf. Viele Menschen assoziieren das Spiel mit dem Glück mit Schulden bei zwielichtigen Geldgebern, ausschweifenden Partynächten in Las Vegas oder der Perspektivlosigkeit klischeehafter Besucher in heruntergekommenen Spielhallen. Dabei hat sich die Glücksspielindustrie im letzten Jahrzehnt enorm weiterentwickelt. Vor allem die virtuellen Pendants von Spielbanken dienen heute in erster Linie als Zeitvertreib und sind zu einer durchaus ernstzunehmenden Konkurrenz für andere große Unterhaltungsunternehmen wie Netflix herangewachsen. Doch was spricht darüber hinaus für eine Investition in Glücksspielaktien?Der moralische Aspekt ist für viele potenzielle Investoren das größte Hindernis wenn es um den Handel mit Glücksspielaktien geht. Auch wenn wohl die meisten Spieler bei Online Casinos und Wettanbietern nicht der Spielsucht verfallen, besteht für Kunden dieser Unternehmen immer ein gewissen Risiko. Doch auch Unternehmen aus anderen Branchen, die an der Börse notiert sind, sind für einige Skandale und moralisch Fragwürdige Geschäfte gut. Sieht man sich bspw. die Liste aller DAX-Firmen an, häufen sich Nachrichten über verschiedene Vergehen, die dem negativen Beigeschmack des Risikos beim Glücksspiel in keinster Weise nachstehen, oder diesen gar noch übertreffen. Ein Beispiel hierfür sind die Deutsche Bank und die Commerzbank, die im Zuge der Finanzkrise 2008 für Negativschlagzeilen sorgten . Stöbert man ein wenig weiter in der Geschichte einiger DAX-Unternehmen, findet man Berichte über Preisabsprachen, Umweltverschmutzung, Korruption oder gefährliche Medikamente, die ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben.