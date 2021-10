Game Maker Studio

Unity

Die gratis Softwareversion ist für Einsteiger geeignet, aber man könnte auf Unity Pro upgraden, wenn das Projekt ambitionierter wird. Einige Skills im Programmieren können hier hilfreich sein, aber es gibt zur Software zahlreiche Tutorials online, um die Grundlagen zu erlernen. Mit Unity können übrigens auch Spiele erschaffen werden, die das VR Oculus Rift unterstützen.



Adventure Game Studio

Mit diesem Programm können Abenteuerspiele erschaffen werden, die Monkey Island und Full Throttle ähnlich sind. Dies bedeutet, das Adventure Game Studio eignet sich hervorragend dafür, Geschichten, Dialoge und Rätseldesigns zu kreieren. Kenntnisse des Programmierens sind dafür nicht notwendig.



Mit AGS kann man an einem Wochenende ein einfaches Abenteuerspiel zusammenstellen. Es behandelt Dinge wie Dialog und Wegfindung, so dass man sich auf das Wesentliche in Bezug auf die künstlerische Gestaltung voll fokussieren kann. Leider ist es nur möglich, Spiele für Windows zu erschaffen, so dass man diese Spiele nicht auf mobilen Plattformen herunterladen kann. Das Adventure Game Studio Programm ist zu 100% gratis und es gibt keine Einschränkungen bei der Verwendung von Spielen, die damit erstellt wurden. Das bedeutet, dass der Erschaffer bei einem Verkauf einen reinen Gewinn erzielt.



Am Anfang ist die Idee

Zu Beginn sollte sich jeder Kreative Gedanken darüber machen, was für ein Spiel er erstellen will. Soll es ein Shooter sein, ein Rollenspiel, ein Aufbauspiel oder doch lieber ein Jump & Run Game? Wo soll es sich abspielen? Schwebt euch eine Welt aus dem Reich der Fantasy vor oder eher etwas Düsteres?



Wer gerade das Hobby neu für sich entdeckt hat und sein erstes Game entwickeln möchte, sollte vor allem nicht in zu großen Dimensionen denken, sondern lieber klein anfangen. So hat man schneller ein Erfolgserlebnis und wird nicht enttäuscht. Und vor allem sammelt man jede Menge Erfahrung, denn am Anfang wird nicht alles so laufen, wie man es gern hätte.



Wer sich für ein Genre entschieden hat, beginnt damit, den Charakter zu erstellen. Dieser sollte sich fortbewegen können, also laufen und springen. Dann geht es an den Hintergrund oder die Landschaft, in der sich der Charakter bewegen soll.



Der Spieleentwickler sollte nur in kleinen Schritten denken und nicht an das gesamte Spiel. Ist man mit einem Level so weit fertig, ist es an der Zeit, das Game zu testen und gegebenenfalls Ergänzungen hinzuzufügen und Verbesserungen vorzunehmen. Eine sehr gute Idee ist es, das Spiel auch von jemand anderem spielen zu lassen, denn das Feedback ist ungemein wichtig, schließlich soll das Spiel auch anderen gefallen und von ihnen gespielt werden. Nicht umsonst bedienen sich die Profis sogenannten Testspielern, die das Game probieren und bewerten. Sie können so manche Schwachstelle finden, die dem Entwickler vielleicht gar nicht auffällt.









