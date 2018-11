Börsenplätze paragon-Aktie:



XETRA-Aktienkurs paragon-Aktie:

22,60 EUR +2,49% (21.11.2018, 10:26)



Tradegate-Aktienkurs paragon-Aktie:

22,70 EUR +2,02% (21.11.2018, 10:33)



ISIN paragon-Aktie:

DE0005558696



WKN paragon-Aktie:

555869



Ticker-Symbol paragon-Aktie:

PGN



Kurzprofil paragon GmbH & Co. KGaA:



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme.



Darüber hinaus ist der Konzern mit der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert die paragon GmbH & Co. KGaA aktive mobile Aerodynamiksysteme.



Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg und Landsberg am Lech (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach (Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen), sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA). (21.11.2018/ac/a/nw)

DelbrückFrankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - paragon-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autozulieferers paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN).Bei paragon habe man sich dem Wachstum verschrieben, denn es gelte schnell Marktanteile zu besetzen. Zum originären und steilen Wachstumspfad komme eine Reihe von Zukäufen. Das Ziel sei ein "One-stop-Shop" im aufziehenden Zeitalter der E-Mobility zu schaffen. Als jüngstes Beispiel würden die Aktienexperten von EQUI.TS die gelungene Übernahme von SemVox GmbH nennen, die den Kern des neuen Geschäftsbereichs "Digitale Assistenz" bilden solle.Würden Firmenkäufe scheitern, sei das zentrale Element des Geschäftsmodells, und damit das Investorenvertrauen gefährdet. So gesehen seien die schwachen Kurse nachvollziehbar. Denn langsameres Top- und Bottomline -Wachstum seien die Konsequenz, wenn nicht schnell ein "Plan B" die drohende Wachstumsdelle abwende, so die Researcher.Im Falle Navitas Systems LLC z.B. sinke der Zielkurs auf 50 Euro.Das Investorenvertrauen sei strapaziert, würden die Experten konstatieren. Ein klares Indiz dafür sei die Tatsache, dass die Marktkapitalisierung der paragon-Aktien unter dem Beteiligungswert des Voltabox-Aktienpakets liege. Damit nicht genug - die Dynamik des originären Geschäfts werde somit in Frage gestellt.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu vorsichtigen Käufen der paragon-Aktie. (Analyse vom 21.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link