Was sei bislang nicht geklärt? Die Studie sei noch nicht abgeschlossen. Der abschließende Meilenstein sei erreicht, wenn sich insgesamt 164 Menschen mit dem Virus infiziert hätten. Der Effizienzwert von "mehr als 90%" könnte sich bei dieser größeren Stichprobe ändern. Es dürften bei dieser Auswertung auch mehr Aussagen darüber getroffen werden, inwieweit ältere Menschen, die offensichtlich erst später als Studienteilnehmer aufgenommen worden seien, durch den neuen Impfstoff geschützt würden. Bislang sei nicht untersucht worden, inwieweit die Impfung bei denjenigen, die sich dennoch infizieren würden, für einen milderen Krankheitsverlauf sorge und ob geimpfte Menschen die Weitergabe des Virus bremsen würden. Auch gebe es keine Aussagen darüber, wie lange der Schutz anhalte. Dafür würden die Probanden in einer Langzeitstudie über zwei Jahre beobachtet.



Die Zulassungsverfahren würden dennoch bereits laufen. In den USA sei der Zulassungsantrag laut BioNTech/Pfizer bereits für die dritte Novemberwoche geplant, bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, dauere es wohl einige Wochen länger, bis alle Voraussetzungen für eine Antragsstellung erfüllt seien. Insgesamt werde aber mit einer Zulassung von BNT162b2 noch in diesem Jahr (USA) bzw. Anfang kommenden Jahres (EU) gerechnet. Je besser die endgültigen Ergebnisse der klinischen Tests ausfallen würden, desto risikoloser werde man sich in Zukunft ohne Schutzmaßnahmen bewegen können, was sich dann wieder positiv im Konjunkturverlauf niederschlagen werde. Bis es so weit sei, werde es aber noch dauern.



Denn auch unter der wohl realistischen Annahme, dass die Zulassungsverfahren reibungslos verlaufen würden, müssten ausreichend Dosen produziert werden, um letztlich eine Herdenimmunität herzustellen bzw. die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren. Die beiden Pharmaunternehmen hätten angekündigt, dass in diesem Jahr 50 Millionen Dosen hergestellt würden, für das kommende Jahr seien 1,3 Milliarden Dosen geplant. Da zwei Impfungen vorgesehen seien, könnten in diesem Jahr weltweit theoretisch 25 Millionen Menschen, im kommenden Jahr 650 Millionen Menschen geimpft werden. Die EU-Kommission habe erst am 10.11. die Verhandlungen mit den Pharmaunternehmen beendet und sich bis zu 300 Millionen Impfstoffdosen gesichert. Möglich sei es, dass das Unternehmen Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9), das bei der Impfstoffentwicklung einen ähnlichen Ansatz wie BioNTech/Pfizer verfolge und in den kommenden Wochen sein Ergebnis aus der Phase-3-Studie vorlegen werde, sich ebenfalls als Hersteller eines wirksamen Impfstoffes qualifiziere. Dann würden die Produktionskapazitäten entsprechend steigen.



Klar werde aber: Eine ausreichend breite Impfung der Bevölkerung, um eine Herdenimmunität herzustellen - dazu sei laut Bundesgesundheitsministerium eine Impfquote von mindestens 60% notwendig - dürfte wohl nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2021 erreicht werden. Das liege zum einen an den begrenzten Produktionskapazitäten. Zum anderen sei auch die Logistik eine Herausforderung. So müssten die Impfdosen bei rund minus 70 Grad Celsius bis zum Ort des Impfens transportiert werden. Dafür sei bereits ein extra Thermokoffer entwickelt worden, in dem die Fläschchen durch Trockeneis mehrere Tage geschützt seien. Angesichts dieser Limitierungen sei geplant, zunächst Angestellte in Krankenhäusern und Altenheimen sowie ältere Menschen und andere Risikogruppen mit dem Impfstoff zu versorgen, bevor sich die breite Bevölkerung impfen lassen dürfe. Abschließende Entscheidungen dazu lägen noch nicht vor.



Was bedeute diese Entwicklung für die Wirtschaft? Die Aktienmärkte hätten in einer ersten Reaktion mit einem kräftigen Plus reagiert, getrieben von der Hoffnung, dass die Menschen bald wieder flägen, einkaufen gehen würden und sich mit der jüngsten Mode einkleiden würden. Mit der unmittelbaren Zukunft habe dies leider wenig zu tun. Fast ganz Europa sei im Lockdown und es sei keineswegs gesichert, dass etwa in Deutschland die Krankenhauskapazitäten ausreichen würden, um die steigende Anzahl von Corona-Infizierten mit schweren Krankheitsverläufen adäquat zu versorgen.



Kurzfristig dürften die Arbeitslosenrate und die Zahl der Insolvenzen steigen. Der Sachverständugenrat erwarte, dass das deutsche BIP im laufenden Quartal um 0,3% schrumpfe. In den USA explodiere gerade die Zahl der Neuinfektionen - der Siebentagesdurchschnitt der täglichen Neuinfektionen sei gerade auf den Rekord von knapp 125.000 gestiegen - während sich in Washington möglicherweise bis zur Amtsübergabe am 20. Januar ein Machtvakuum abzeichne. Potenziell könne diese Entwicklung die wichtigste Volkswirtschaft der Welt erneut in eine Rezession stürzen. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten dürften sich bis in das erste Halbjahr 2021 fortsetzen. Kurz: Zum Aufatmen sei es leider noch zu früh.



Endlich ist jedoch ein Ende der Pandemie absehbar und die Perspektive darauf sollte es vielen Menschen leichter machen, die vor uns liegende Durststrecke besser zu überstehen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Und wenn es so weit sei, komme möglicherweise auch ein Konjunkturboom. Aber bis dahin müsse man noch eine schwierige Wegstrecke überwinden, oder, wie man im Norddeutschen so schön sage, nütze ja nichts. (Ausgabe vom 12.11.2020) (13.11.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Euphorie an den Aktienmärkten hat einen guten Grund, denn die Nachricht, dass man vermutlich einen wirksamen Corona-Impfstoff gefunden hat, sorgt für Erleichterung, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Man sollte aus der guten Stimmung an den Aktienmärkten allerdings nicht falsche Schlussfolgerungen ziehen.Die gute Nachricht sei nur wenige Tage nach der US-Wahl gekommen: Der von BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) und Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) entwickelte RNA-Impfstoff gegen Covid-19 sei gemäß eines ersten Zwischenergebnisses hochgradig wirksam, um sich gegen eine Ansteckung mit dem heimtückischen Virus zu schützen. Werde jetzt alles gut und man könne schon bald zum normalen Leben zurückkehren? Komme jetzt gar der Konsumrausch, wo die Menschen in naher Zukunft all das nachholen könnten, worauf sie in den letzten Monaten verzichtet hätten, sodass mit einem Konjunkturboom zu rechnen sei?Die Euphorie an den Aktienmärkten suggeriere das, aber die Antwort sei erstmal Nein. Denn zum einen gebe es noch einige Unsicherheiten, zumal außer einer Presseerklärung noch keine detaillierte Auswertung der Zwischenanalyse des klinischen Tests vorliege und einige Fragen ungeklärt seien. Zum anderen seien "bald" oder "in naher Zukunft" dehnbarere Begriffe und bis dahin werde sich das Virus nicht schlafen legen.