Die mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX) beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen, um gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern den Erfolg des Unternehmens nachhaltig zu steigern und so Mehrwert zu schaffen. Dies gelingt uns, indem wir Verbesserungspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette erschließen und damit die Profitabilität der übernommenen Beteiligungen stärken.



Münster (www.aktiencheck.de) - mutares-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX).Im Einzelabschluss für 2017 habe mutares vor allem wegen zwei sehr lukrativer Exits (Eupec Deutschland, A+F) einen Gewinn von 17,6 Mio. Euro (Vorjahr 5,5 Mio. Euro) erwirtschaftet und damit die Analysten-Schätzung (17,5 Mio. Euro) fast punktgenau erfüllt. Die Gremien hätten nun eine Ausschüttung von 1,00 Euro je Aktie vorgeschlagen, die sich aus einer Basisdividende von 0,10 Euro und einer von Exit-Erlösen abhängigen Sonderdividende von 0,90 Euro zusammensetze. Der Analyst habe hingegen bisher mit 0,85 Euro gerechnet.Darüber hinaus zeichne sich für 2018 mit dem angekündigten IPO des Nutzfahrzeugzulieferers STS, der größten Beteiligung im mutares-Portfolio, bereits die nächste lukrative Transaktion ab. Geplant sei dabei eine Kapitalerhöhung im Volumen von 50 Mio. Euro sowie eine Umplatzierung von Anteilen, um einen ausreichenden Streubesitz zu erreichen; auch der Greenshoe werde aus dem Bestand bereitgestellt. Der Zeitpunkt der Transaktion scheine günstig, denn vorläufigen Zahlen zufolge habe STS 2017 (auch dank synergetischer Zukäufe) einen Pro-forma Umsatz von 425 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von ca. 24 Mio. Euro erwirtschaftet.mutares habe schon in der NAV-Berechnung per Ende Dezember den Anteil von STS am Substanzwert deutlich auf 220,5 Mio. Euro (pre-money) erhöht und damit die positive Entwicklung der Beteiligung angedeutet. Diese Zahl nehme der Analyst vorerst als Richtwert für den IPO. Gelinge die Transaktion wie geplant mit einer Bewertung in etwa in dieser Höhe, dürfte aus der Umplatzierung ein substanzieller Gewinn in zweistelliger Millionenhöhe resultieren. Diesen habe der Analyst überschlägig in ihr Modell eingerechnet, sodass er nun für die AG mindestens mit einem Überschuss auf dem Niveau von 2017 rechne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link