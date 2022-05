Börse Frankfurt-Aktienkurs medondo holding-Aktie:

Die medondo holding AG (ehemals amalphi AG) (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI), München, agiert als Managementholding, unter deren Dach sich rechtlich selbständige Geschäftsbereiche befinden.



Das übergreifende Thema der Geschäftsbereiche ist die optimale Versorgung unserer Kunden mit IT-Dienstleistungen und Lösungen, sei es die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der kompletten IT-Infrastruktur eines Unternehmens, die Beratung bei der Implementierung der Infrastruktur und Software sowie die Bereitstellung von komplett integrierten Softwarelösungen in der Cloud, momentan insbesondere für den Medizinsektor.



Sowohl in den Unternehmensfunktionen wie auch in der Bedienung des Marktes entstehen hier entsprechende Synergien. (04.05.2022/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - medondo holding-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der medondo holding AG (ehemals amalphi AG) (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI).medondo Holding habe alle 1.958.597 neuen Aktien aus der aktuellen Barkapitalerhöhung zum Preis von EUR 2,00 je Aktie bei institutionellen Investoren und Privatanlegern platziert. Angabe gemäß sei das Angebot "deutlich" - was der Analyst mit mindestens 125% der Anzahl angebotener Aktien quantifizieren würde - überzeichnet gewesen. Der Bruttoemissionserlös von EUR 3,9 Mio. solle Angabe gemäß zur Finanzierung der strategischen Akquisition von Unternehmen und Unternehmensteilen verwendet werden, um die Kernbereiche Softwareentwicklung und -vertrieb zu ergänzen.Der Analyst habe sein Kursziel bereits um den Verwässerungseffekt aus der gestiegenen Anzahl Aktien angepasst. Daher bestätige der Analyst sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf Sicht von 24 Monaten in Höhe von EUR 7,60 je Aktie (Base Case-Szenario). Aus einer Monte-Carlo-Simulation, in der der Analyst die Sensitivitäten des Unternehmenswertes bezüglich verschiedener unabhängiger Input-Variablen abgefragt habe, ermittle sich Werte des Eigenkapitals von EUR 3,80 je Aktie (10%-Quantil) bzw. EUR 12,60 je Aktie (90%-Quantil).Angesichts eines von ihm erwarteten Kurspotenzials von 227,6% bekräftigt Peter Thilo Hassler, Analyst von Sphene Capital, sein "buy"-Rating für die Aktien der medondo Holding AG. (Analyse vom 04.05.2022)