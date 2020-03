XETRA-Aktienkurs mVISE-Aktie:

Kurzprofil mVISE AG:



Die mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) verbindet auf einzigartige Weise IT Know-How mit mobilen Business-Lösungen. Von der Beratung über die Umsetzung, bis hin zum Betrieb. Aus mehr als 15 Jahren Projekt- und Beratungserfahrung schöpft die mVISE AG die optimalen Lösungen für Unternehmen. An den Standorten Düsseldorf und Frankfurt arbeiten 65 Expertinnen und Experten täglich an dem Geschäftserfolg der Unternehmen. (04.03.2020/ac/a/nw)



Der Spezialist für cloudbasierte mobile Digitalisierung wolle im Geschäftsjahr 2020 beim Umsatz weiter zulegen. Bei der EBITDA-Marge peile das Düsseldorfer Unternehmen eine Zielgröße von 14 bis 18% an. Rückenwind verleihe u.a. die aktuell hohe Auslastung im Beratungsbereich sowie ein "Auftragseingang in Rekordhöhe" in den ersten Wochen 2020.Die mVise-Aktie leide nach wie vor unter der im Dezember erfolgten Prognosekorrektur für 2019, entsprechend hätten sich die positiven Nachrichten zu Auftragseingang und Auslastung noch nicht im Aktienkurs niedergeschlagen. Für risikobereite Anleger biete sich auf aktuellem Niveau eine interessante antizyklische Kaufchance. Das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten liege bei 3,50 Euro. Ein Stopp bei 2 Euro sichere die Position ab, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienalyse.