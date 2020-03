XETRA-Aktienkurs mVISE-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs mVISE-Aktie:

ISIN mVISE-Aktie:

DE0006204589



WKN mVISE-Aktie:

620458



Ticker-Symbol mVISE-Aktie:

C1V



Kurzprofil mVISE AG:



Die mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) verbindet auf einzigartige Weise IT Know-How mit mobilen Business-Lösungen. Von der Beratung über die Umsetzung, bis hin zum Betrieb. Aus mehr als 15 Jahren Projekt- und Beratungserfahrung schöpft die mVISE AG die optimalen Lösungen für Unternehmen. An den Standorten Düsseldorf und Frankfurt arbeiten 65 Expertinnen und Experten täglich an dem Geschäftserfolg der Unternehmen. (05.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - mVISE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V), senkt aber sein Kursziel.mVISE habe Ende Dezember einräumen müssen, dass es nicht gelungen sei, die geplanten großen Lizenzabschlüsse für die Software elastic.io noch im letzten Jahr zu finalisieren, und habe deswegen seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2019 deutlich abgesenkt. Statt eines Umsatzes von 26 bis 29 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent sei die Zielsetzung auf 21 bis 23 Mio. Euro beim Umsatz und auf eine EBIT-Marge zwischen 0 und 5 Prozent revidiert worden. Diese Prognose sei Ende Februar bestätigt und um einen Ausblick für 2020 ergänzt worden, der ein Umsatzwachstum von 12 bis 18 Prozent und eine EBITDA-Marge zwischen 14 und 18 Prozent vorsehe.Die Zuversicht begründe mVISE mit einer guten Auftrags- und Auslastungssituation im Dienstleistungsgeschäft sowie mit den umgesetzten Maßnahmen zur Stärkung der Vertriebskraft, mit denen vor allem die Dynamik im Produktgeschäft verbessert werden solle. Der Analyst gehe davon aus, dass dies gelinge, habe aber dennoch das Gewicht der hochmargigen Softwareerlöse in seinen Schätzungen reduziert. In Verbindung mit der geringeren Umsatzbasis habe dies den von ihm ermittelten fairen Wert auf 5,10 Euro je Aktie sinken lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze mVISE-Aktie: