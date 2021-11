Börsenplätze lululemon athletica-Aktie:



Kurzprofil lululemon athletica inc:



lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ Ticker-Symbol: LULU) ist ein Designer, Distributor und Einzelhändler von Sportbekleidung. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Eigene Geschäfte und Direct to Consumer. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Verkaufsstellen, Ausstellungsräumen, Verkäufen von temporären Standorten, Verkäufen an Großhandelskonten, Lagerverkäufen sowie Lizenz- und Lieferverträgen tätig. Das Segment Direct to Consumer generiert Umsätze mit seinen E-Commerce-Websites lululemon und ivivva, www.lululemon.com und www.ivivva.com, sowie anderen länder- und regionsspezifischen Websites. Es bietet eine Reihe von Bekleidung und Accessoires für Frauen, Männer und Jugendliche.



Das Bekleidungssortiment des Unternehmens umfasst Artikel wie Hosen, Shorts, Tops und Jacken für einen gesunden Lebensstil und sportliche Aktivitäten wie Yoga, Laufen, Training, die meisten anderen schweißtreibenden Aktivitäten und sportliche Kleidung für junge Frauen. Das Unternehmen bietet auch fitness-relevante Accessoires an, darunter eine Reihe von Artikeln wie Taschen, Socken, Unterwäsche, Yogamatten und Wasserflaschen.(14.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - lululemon athletica-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ Ticker-Symbol: LULU) unter die Lupe.Sportartikelhersteller Nike habe kurstechnisch keinen Grund, sich zu verstecken: Mit einem Plus von 32% gehöre der Branchenprimus in den vergangenen zwölf Monaten mit zu dem Besten, was der Dow Jones aktuell zu bieten habe. Eine Kursentwicklung, von der adidas (+1%) derzeit nur träumen könne. Allerdings gebe es einen, der noch deutlich besser sei: lululemon mit einem Plus von 42%!lululemon sei zweifellos eine der Erfolgs- und Wachstumsgeschichten der vergangenen Jahre: Seit dem Börsenstart 2007 sei der Aktie ein annualisiertes Wachstum von 31,7% gelungen. Insgesamt stünden seit dem IPO nicht weniger als knapp 5.000% Kurswachstum zu Buche. Seinen Börsenerfolg verdanke das Unternehmen v.a. zwei Dingen: Dem globalen Lifestyle- und Fitnessboom sowie seine hohe Beliebtheit unter jungen Verbrauchern - besonders angesehen sei lululemon laut Marktforschern insbesondere bei zahlungskräftigen Konsumenten unter 30 Jahren.Der unglaubliche Erfolg sei dabei alles andere als vorherzusehen gewesen: Lange sei das Kerngeschäft der Verkauf von Yoga-Matten gewesen. Der aber habe in den vergangenen Jahren von dem immer größeren Bedürfnis einer Vielzahl von gestressten Menschen profitiert, einen entspannenden Ausgleich für ihren hektischen Alltag zu finden. Schnell habe lululemon realisiert, dass sich neben Yoga-Matten auch herkömmliche Sportbekleidung gewinnbringend verkaufen lasse, wenn man sie nur geschickt mit einem hohen Markenwert versehe: Nicht umsonst sei die Bruttomarge von lululemon mit 20,7% mittlerweile größer als jene von Volumenhersteller Nike mit 16,4%.Für die nahe Zukunft sei man bei lululemon bestens gerüstet: Anders als bei Nike habe man zuletzt nicht über Lieferkettenprobleme zu klagen gehabt. Mit dem digitalen und interaktiven Spiegel MIRROR wage man außerdem den Einstieg ins Home-Fitness-Geschäft und dürfte damit auch den gefallenen Anlegerliebling Peleton Interactive weiter unter Druck setzen. Der bislang nur wenig diskutierte Clou: Mit MIRROR habe man beste Möglichkeiten, auch in Mark Zuckerbergs Metaverse einzusteigen!Kurzfristig jedoch wirke die lululemon athletica-Aktie überkauft: Ausgehend vom Verlaufstief im Oktober habe sie in der Spitze eine beeindruckende Rally von 25% aufs Parkett gezaubert. Der Chart sehe verdächtig nach einer Fahnenstange aus: In den kommenden Wochen dürfte eine Konsolidierung folgen.Wer dem aussichtsreichen Nike-Jäger eine Chance geben wolle, sollte aktuell auf bessere Einstiegskurse warten: Eine willkommene Chance dürfte ein Pullback an die 50-Tage-Linie bieten. Nebengeordnet sei auch ein Einstieg an der Unterstützung bei 415 USD denkbar, hier sei lululemon für 2023 mit einem KGV von 51 bewertet. Das sei zugegeben teuer, allerdings sei die Aktie aufgrund ihrer hohen Qualität noch nie besonders günstig gewesen, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link