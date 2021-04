Indem sie die geldpolitische Straffung auf die lange Bank schiebe, nähre die FED die Furcht vor einem auf längere Sicht einsetzenden Inflationsanstieg und trage so zum Anstieg der langfristigen Zinsen bei. Dies sei nicht nur ein Risiko für die Kurse von Finanzanlagen, sondern für mehrere Sektoren und in erster Linie für den Immobiliensektor. Andererseits würde eine Straffung der Geldpolitik der FED auf jeden Fall die kurzfristigen Marktzinsen steigen lassen, sodass gleichzeitig ein ähnliches Risiko für die Märkte oder sogar für die Konjunktur an sich entstünde. Da die FED somit in einer Zwickmühle stecke, seien die Experten in ihren Anleiheportfolios zu einer sehr aktiven Steuerung des Zinsrisikos übergegangen.



Die Verzögerungen, die es in Europa bei den Impfkampagnen gegeben habe, kämen den Kontinent nun teuer zu stehen, weil erneute Beschränkungen der Wirtschaftstätigkeit verhängt würden, die noch ein paar Monate alternativlos sein würden. Das Wachstum dürfte in Europa in diesem Jahr trotz des äußerst günstigen Basiseffekts kaum über 4 Prozent hinauskommen. Dieser Rückstand des Konjunkturzyklus, der unter anderem auf der Bescheidenheit der Konjunkturpakete Europas im Vergleich zu den USA beruhe, habe immerhin den Vorteil, dass weniger Aufwärtsdruck auf die Zinsen bestehe.



Doch die Finanzmärkte und die Wirtschaft würden weltweit zusammenhängen. Daher sollte man zurzeit die Wahrscheinlichkeit nicht unterschätzen, dass Europa aufhole - vor allem wenn das Impftempo endlich zunehme. Vor diesem Hintergrund seien die Experten zuletzt zu einer vorsichtigeren Haltung auf den europäischen Zinsmärkten übergegangen.



Vorerst wiege der Enthusiasmus wegen der Konjunkturerholung in den Köpfen der Anleger schwerer als die Risiken aufgrund einer Überhitzung, einer dauerhaft steigenden Inflation und eines übermäßigen Zinsanstiegs, die vor allem aus europäischer Sicht in der Tat etwas utopisch klingen würden. Doch das Gleichgewicht der Finanzmärkte sei instabil.



Als Risikomanager könnten die Experten die Möglichkeit nicht außer Betracht lassen, dass die Impulse, die die US-Wirtschaft erhalten habe, auf den Finanzmärkten für einen Wechsel der seit zehn Jahren geltenden Paradigmen sorgen würden. Wie schon Ende der 1960er Jahre würden die Vereinigten Staaten nun eine radikale wirtschaftspolitische Wende einleiten. Wie schon damals, als auch die "Sonderstellung" der USA nicht mehr ausgereicht habe, um das ungeheure Defizit zu rechtfertigen, könnte letztendlich der Dollarkurs unter Druck geraten, wovon die Schwellenländer profitieren würden.



Die Zahlen, die in den nächsten Monaten sowohl von der Wirtschaft als auch der Politik präsentiert würden, könnten entscheidend dafür sein, ob sich eine neue Tendenz an den Märkten herauskristallisiere. Bis dahin bleibe die Anlageverwaltung der Experten in diesem Umfeld in den kommenden Monaten auf eine Portfoliozusammensetzung mit Schwerpunkt auf ihren langfristigen Überzeugungen - von denen einige, wie beispielsweise die Energiewende, vor dem Hintergrund der US-Haushaltspolitik noch stärker geworden seien - und eine sehr aufmerksame Beobachtung der Marktungleichgewichte ausgerichtet. (21.04.2021/ac/a/m)





Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Anfang März haben wir bereits die potenziellen Folgen des Zinsanstiegs für die Aktienmärkte angesprochen, so Didier Saint-Georges, Mitglied des Strategic Investment Committee von Carmignac.Ein Monat später sei das Risiko eines weiteren Anstiegs der Anleihesätze und damit einer erneuten volatilen Phase der Aktienmärkte weiterhin gegeben. Ebenso bestehe nach wie vor eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die US-Wirtschaft überhitze.In den USA sei die Wiederöffnung der Wirtschaft dank des schnellen Impftempos bereits in vollem Gange, während gleichzeitig die im Konjunkturpaket der Biden-Regierung vorgesehene Verteilung von Schecks an die Privathaushalte begonnen habe. Der Gesamtbetrag der verschiedenen Konjunkturpakete von mehreren Billionen Dollar sei beispiellos. Diese expansive Haushaltspolitik dürfte auch nächstes Jahr Bestand haben, da es politisch angebracht sei, die Konjunktur noch mindestens bis zu den US-Zwischenwahlen Ende 2022 weiter zu stützen.Allerdings sei Vorsicht geboten, denn das Zusammenspiel zwischen einer Verbrauchernachfrage, die endlich befriedigt werden könne, und anscheinend grenzenlosen haushaltspolitischen Hilfsprogrammen stütze das Szenario einer möglichen Überhitzung, d. h. eines Wachstums, das von Inflationsdruck begleitet werde. Die US-Notenbank stecke somit in einem Dilemma, denn sie müsse sich entscheiden, ob sie ein Überhitzen oder einen Rückgang der Märkte verhindere.