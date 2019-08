Tradegate-Aktienkurs innogy-Aktie:

43,33 EUR -0,76% (09.08.2019, 10:16)



ISIN innogy-Aktie:

DE000A2AADD2



WKN innogy-Aktie:

A2AADD



Ticker-Symbol innogy-Aktie Deutschland:

IGY



Kurzprofil innogy SE:



Die innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) ist ein führendes deutsches Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 43 Milliarden Euro (2017), mehr als 42.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 15 europäischen Ländern. Mit ihren drei Unternehmensbereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur und Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen rund 22 Millionen Kunden. Diesen wolle das Unternehmen innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können.



Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,9 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z.B. in Spanien, Italien und in den USA. Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility ist innogy an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv oder Berlin vertreten. Das Energieunternehmen verbindet das breite Know-how seiner Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern. (09.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - innogy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) unter die Lupe.Vor der Übernahme durch E.ON habe innogy noch einmal Quartalszahlen vorgelegt. Demnach sei zu befürchten, dass sich der Energiekonzern mit der britischen innogy-Tochter N-Power ein faules Ei ins Nest hole. Immerhin habe innogy die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt und auch die Entwicklung in Deutschland lasse positiv aufhorchen.Die Probleme in Großbritannien würden innogy und damit E.ON noch länger beschäftigen. Auch die Entwicklung in der innogy-Vertriebssparte, die E.ON übernehmen werde, sei kein Zustand, der schnell zu lösen sein werde. Wer auf einen Turnaround setze, brauche hier Geduld. Stopp bei 7,80 Euro beachten, rät Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2019)Börsenplätze innogy-Aktie:Xetra-Aktienkurs innogy-Aktie:43,29 EUR -0,87% (09.08.2019, 10:04)