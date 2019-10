Tradegate-Aktienkurs innogy-Aktie:

44,59 EUR -0,04% (02.10.2019, 12:33)



ISIN innogy-Aktie:

DE000A2AADD2



WKN innogy-Aktie:

A2AADD



Ticker-Symbol innogy-Aktie Deutschland:

IGY



Kurzprofil innogy SE:



Die innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) ist ein führendes deutsches Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 43 Milliarden Euro (2017), mehr als 42.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 15 europäischen Ländern. Mit ihren drei Unternehmensbereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur und Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen rund 22 Millionen Kunden. Diesen wolle das Unternehmen innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können.



Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,9 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z.B. in Spanien, Italien und in den USA. Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility ist innogy an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv oder Berlin vertreten. Das Energieunternehmen verbindet das breite Know-how seiner Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern. (02.10.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - innogy-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Energieunternehmens innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY).Die bisherige Muttergesellschaft RWE habe ihren Mehrheitsanteil an innogy (76,8%) an E.ON übertragen. Des Weiteren habe E.ON das freiwillige, öffentliche Übernahmeangebot (ausgelaufen im Juli 2018) vollzogen (9,4% des innogy-Aktienkapitals angedient). Zusammen mit den am Markt erworbenen innogy-Aktien, halte E.ON nun per 26.09. 90,0% an innogy. Die innogy-Aktie sei per 16.09. aus dem MDAX herausgefallen. Bereits Anfang September habe E.ON einen umwandlungsrechtlichen Squeeze-out (Voraussetzung: Anteil von mind. 90,0%) für innogy für den Fall angekündigt, dass die EU-Kommission die kartellrechtliche Freigabe erteile (sei erfolgt). Die Höhe der Barabfindung werde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ermitteln. Die Rechtsprechung sehe seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (April 1999) den Börsenkurs (volumengewichteter Durchschnittskurs der letzten drei Monate) als Untergrenze der Abfindung. Voraussetzung sei jedoch dabei, dass der Börsenkurs den Verkehrswert der Aktie widerspiegele. Dies erachte Diermeier als Nichtjuristen im Fall von innogy jedoch als äußerst strittig. Er erwarte, dass der Squeeze-out bis Ende des ersten Halbjahres 2020 erfolgen werde. Die Kursentwicklung der innogy-Aktie werde nach Ansicht des Analysten weiterhin kaum von der Geschäftsentwicklung, sondern vom Squeeze-out-Verfahren beeinflusst.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bekräftigt seine Verkaufsempfehlung für die innogy-Aktie und das Kursziel von 39,50 Euro (Mittelwert aus Discounted-Cashflow-Modell und innogy-Dreimonatsdurchschnittskurs vor dem 04.09.2019). (Analyse vom 02.10.2019)Börsenplätze innogy-Aktie:Xetra-Aktienkurs innogy-Aktie:44,58 EUR -0,11% (02.10.2019, 12:38)