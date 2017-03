Xetra-Aktienkurs innogy-Aktie:

Kurzprofil innogy SE:



innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) arbeitet mit zahlreichen Lösungen und Pilotprojekten aktiv an der modernen Energieversorgung. Die Einhaltung sozialer, ökologischer und ethischer Standards sowie faire Geschäftspraktiken sind für innogy ebenso bedeutsam wie die Schonung natürlicher Ressourcen und der Ausbau innovativer Energiemanagementsysteme. Der Ansatz der Tochtergesellschaft der RWE AG ist daher, alle Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette nachhaltig und umweltverträglich auszurichten. (13.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - innogy-Aktie: Anschlussverkäufe wahrscheinlich - ChartanalyseDas Tochterunternehmen von RWE Innogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) hat heute Zahlen zum abgelaufenen Jahr geliefert und konnte seine selbst gesteckten Ziele erreichen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Trotz Ergebnisrückgang halte sich das Wertpapier noch stabil - kein Wunder, ein Großteil des Gewinns werde nämlich an die Aktionäre ausgeschüttet.Charttechnisch sei die Aktie des Ökostromanbieters noch ein Jungspund - die Papiere seien erst im Oktober 2016 an die Börse gegangen, weshalb auch die Kurshistorie recht mager ausfalle. Dennoch lasse sich eine gewisse Tendenz ausmachen, und die sei nicht gerade von Erfolg geprägt. Die innogy-Aktie sei binnen weniger Monate von ihren Hochs bei 38,73 Euro noch im selben Jahr auf ein Verlaufstief von 30,12 Euro zurückgefallen, habe sich mittlerweile in diesem Bereich stabilisieren und zur Oberseite abdrehen können. Auch sei es gelungen, einen untergeordneten Abwärtstrend seit Ende November zu bezwingen, der EMA 200 habe bislang aber weitere Kursgewinne verhindert.Börsenplätze innogy-Aktie: