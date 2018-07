Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Als weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der Telematik- und elektronischen Zahlungssysteme für Busse und Bahnen unterstützt die init innovation in traffic systems SE (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker Symbol: IXX, NASDAQ OTC-Symbol: IVTFF) Verkehrsbetriebe seit 1983 dabei, den Öffentlichen Personenverkehr attraktiver, schneller, pünktlicher und effizienter zu gestalten. Durch mehr als 400 erfolgreich realisierte Projekte verfügt init über ein außergewöhnliches Verständnis für die Anforderungen des ÖPNV. Auf der Basis dieser Erfahrung konnte man ein integriertes Produktspektrum entwickeln, das alle wichtigen Aufgabenstellungen eines Verkehrsunternehmens abdeckt.



Haar (www.aktiencheck.de) - init-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der init innovation in traffic systems SE (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker Symbol: IXX, NASDAQ OTC-Symbol: IVTFF).Der Anbieter von integrierten Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen befinde sich auf gutem Wege, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Wie Firmenchef Gottfried Greschner im Hintergrundgespräch mit der "Vorstandswoche.de" mitgeteilt habe, entwickle sich das Geschäft in Deutschland und in Nordamerika erfreulich. In den USA sei INIT mit E-Ticketlösungen für große Zahlungssystemprojekte gut unterwegs. "Wir haben bisher 6 von 8 Ticketing-Ausschreibungen gewonnen und sind für die USA weiterhin sehr zuversichtlich. Nordamerika ist unser Wachstumsmarkt", so Greschner im Gespräch mit der "Vorstandswoche.de". Aktuell stünden 3 größere Ausschreibungen in den USA zur Vergabe. "Wir haben gute Chancen, mindestens eine, wenn nicht sogar zwei von drei zu gewinnen."Der CEO erwarte zudem einen Schub für das US-Geschäft aufgrund der "Buy-American"-Politik von Donald Trump. "Wer öffentliche Aufträge in den USA erhalten will, der muss auch in den USA produzieren. INIT hat 2 Produktionsgesellschaften in Amerika. Bisher produzieren wir nur für uns selbst. Das könnte sich ändern. Wir bekommen mehr und mehr Anfragen von deutschen Unternehmen, ob wir für diese produzieren können. Sollten wir an der Stelle erfolgreich sein, dann würde das zu einer erheblichen Umsatzsteigerung führen", so Greschner. In den USA sei INIT noch mit einer Minderheit an Bytemark investiert. Bytemark sei ein Anbieter von Handy-Ticketinglösungen für Verkehrsunternehmen in Nordamerika. Der wesentliche Anteilseigner sei Siemens. ""Siemens hat das Unternehmen jüngst mit Kapital ausgestattet".In Deutschland sei die Entwicklung ebenfalls positiv, aber weniger dynamisch als in den USA. Große Erwartungen habe Greschner allerdings in die im Herbst 2016 zugekaufte HanseCom. HanseCom sei ein Anbieter von Handy-Ticketing in Deutschland sowie Vertriebs- und Kundenmanagementsystemen für den öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland. "Wir haben uns im Bereich Handy-Ticketing gut positioniert. Bisher verwenden 50 Städte unsere Lösung. Über 900 000 Nutzer haben sich bei uns registriert. Wir wollen bald die Marke von 1 Mio. erreichen", sage Greschner. HanseCom solle 2018 erstmals schwarze Zahlen schreiben. Treiber sei insgesamt das elektronische Ticketing über Apps, Kreditkarten-Systeme und Smartphones mit Bestpreis-Abrechnungen und Verbuchung aller Zahlungsvorgänge, auch zwischen mehreren Verkehrsbetrieben.Weiterhin schwierig sei der Aufbau des Geschäfts in Asien. "Wir treten in Asien etwas auf der Stelle. Bisher haben wir lediglich 3 kleinere Aufträge erhalten. Die Gespräche mit möglichen Kunden ziehen sich etwas. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir in Asien auch Erfolg haben können. Wir sind im Jahr 6. In den USA haben wir 7 Jahre gebraucht. 2019 wird in Asien ein wichtiges Jahr für uns." Interessante Märkte in Asien für INIT seien Singapur und Hongkong. INIT sehe auch Interesse seitens chinesischer Kunden für die Lösungen aus Karlsruhe. "China ist ein interessanter Markt für uns. Aber wir wollen den Endkunden direkt beliefern und natürlich unser Know-how nicht außer Haus geben. Deshalb hat es in China bisher nicht geklappt.""Vorstandswoche.de"-Altfavorit INIT sei nach einer kurzen Durststrecke wieder voll da und steigere nach und nach die Profitabilität. Im Fokus stehe das organische Wachstum. Kleinere Zukäufe schließe Greschner nicht aus. INIT selbst bleibe in den Händen der Familie Gottfried Greschner, die über 40% der Anteile kontrolliere. "Das Interesse an INIT ist schon recht groß. Wir möchten aber unseren Anteil nicht verkaufen"", so der Firmenchef.Von den Tiefs bei Kursen um 12,50 Euro im Februar 2016 habe sich die Aktie bereits wieder gut erholt. Im März 2018 habe die Aktie schon bei 22 Euro notiert.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" sehen nunmehr bei Kursen um 17,50 Euro eine gute Kaufchance und raten in einer aktuellen Aktienanalyse bei INIT erneut zum Einstieg. (Analyse vom 05.07.2018)