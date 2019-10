Investitionen eher durch andere Faktoren gehemmt



Eine der Gretchenfragen in der gegenwärtigen Debatte ist, ob die Schuldenbremse öffentliche Investitionen verhindert oder nicht. Die Teilnehmer des Ökonomenpanels sind hierzu unterschiedlicher Auffassung. 37% der Teilnehmer sehen eine eindeutige Behinderung öffentlicher Investitionen, beispielsweise in das Bildungssystem oder in die Verkehrsinfrastruktur. Dagegen sehen etwa 41% das Problem der mangelnden öffentlichen Investitionen nicht als Folge der Schuldenbremse, sondern als Folge mangelnder Planungs- und Durchführungskapazitäten. Es wird auch auf die derzeitige Budgetzusammensetzung verwiesen, die keinen Fokus auf investive Ausgaben lege. Knapp ein Fünftel der Teilnehmer antwortet mit "Teils-teils" und ein kleiner Teil (4%) mit "Weiß nicht".



Abschaffung könnte Sozialabgaben erhöhen



Die Ökonomieprofessoren wurden auch gefragt, ob bei einem Wegfall der Schuldenbremse die Sozialausgaben (konsumtive Staatsausgaben) eher als investive Staatsausgaben (Investitionen in Infrastruktur etc.) steigen würden. Fast die Hälfte der Teilnehmer (48%) stimmt dem zu. 23% der Teilnehmer widersprechen und 16% antworten mit "Teils-teils". Etwas mehr als jeder Zehnte antwortet mit "Weiß nicht". Die Teilnehmer, die mit "Ja" antworten, verweisen auf die höhere politische Attraktivität der Sozialausgaben sowie darauf, dass mit höheren Sozialausgaben "Wahlen gewonnen werden". Teilnehmer, die mit "Nein" oder "Teils-teils" antworten, verweisen darauf, dass man bei einer Neugestaltung der Schuldenbremse investive Staatsausgaben besonders fördern könne.



Keine Ausnahmen zugunsten des Klimaschutzes



Zwei Drittel der Teilnehmer sind gegen eine Ausnahmeregelung der Schuldenbremse für Klimaschutzmaßnahmen. Hiervon äußern viele, dass Klimaschutz über die Ausgabe von Zertifikaten am effizientesten zu erreichen sei und nicht über zusätzliche staatliche Ausgaben. Ein knappes Viertel (24%) ist für eine Ausnahme, da Klimaschutzmaßnahmen Investitionen seien, von denen zukünftige Generationen profitieren, und der Klimaschutz außerdem derzeit Priorität haben sollte. 7% antworten mit "Teils-teils", da unter anderem die Kosten des Klimawandels noch nicht genau absehbar seien oder es abhängig von den Maßnahmen sei. 3% antworten mit "Weiß nicht".



Skepsis gegenüber Festhalten an der "schwarzen Null"



Neben der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse verfolgte die Bundesregierung in den vergangenen Jahren eine Politik ausgeglichener Haushalte - die sogenannte "schwarze Null". Im Gegensatz zur Schuldenbremse wird bei der "schwarzen Null" vollständig auf eine Neuverschuldung auf Bundesebene verzichtet. Das Ökonomenpanel fragte daher, ob an dieser Politik weiterhin festgehalten werden sollte. 48% lehnen ein Festhalten an der "schwarzen Null" ab. Ein Drittel (34%) der Teilnehmer befürwortet die "schwarze Null" weiterhin, und knapp jeder Fünfte antwortet mit "Teils-teils". Gegner der "schwarzen Null" sehen in ihr ein Hindernis für antizyklische Fiskalpolitik und weisen darauf hin, dass es aufgrund der gesetzlich verankerten Schuldenbremse eine solche implizite Regel nicht brauche. Ein Kritiker bezeichnet sie als "[ ] eine viel zu rigide, willkürliche Maxime für die Fiskalpolitik [ ]." Die Befürworter der "schwarzen Null" loben dagegen die disziplinierende Eigenschaft einer solchen Regel. Die mit "Teils-teils" antwortenden Teilnehmer weisen darauf hin, dass eine Vermeidung von Neuverschuldung lediglich in Boomphasen sinnvoll sei.



