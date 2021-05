Ein Ausgleichsmechanismus an den Grenzen der EU



Eine vielversprechende Alternative zur kostenfreien Zuteilung von Zertifikaten könnte dabei ein CO2-Grenzausgleich sein. Dabei sollte unserer Einschätzung nach die einheitliche Bepreisung des Kohlenstoffgehalts der in der EU konsumierten Produkte im Mittelpunkt stehen. Die grundsätzliche Idee hinter diesem Mechanismus besteht darin, eine CO2-Abgabe auf importierte Güter zu erheben. Im Idealfall würden demnach alle in der EU genutzten Produkte mit dem gleichen CO2-Preis belastet, unabhängig von ihrem Herstellungsort und der dort geltenden Klimapolitik.



Wenngleich diese grundsätzliche Idee eines Grenzausgleichs bei importierten Gütern leicht nachzuvollziehen ist, ist ihre Umsetzung nicht trivial. So müssen entlang des Weges eine ganze Reihe von technischen, regulatorischen und rechtlichen Herausforderungen gemeistert werden. Die genaue Messung des Kohlenstoffgehalts einzelner Güter ist alles andere als einfach, da man die gesamten Emissionen erfassen müsste, die in der Wertschöpfungskette des Gutes entstehen. Dies ist aufwändig, zumal es für ein und dasselbe Gut viele mögliche Produktionsprozesse gibt, die sich in ihren Emissionen erheblich unterscheiden können. Um den administrativen Aufwand zu begrenzen, könnte das System daher zunächst auf sehr energieintensive und häufig gehandelte Güter beschränkt werden.



Strittig dürfte zudem die Frage nach möglichen Ausnahmen sein: Welche in die EU exportierenden Länder sollen dem Grenzausgleich unterliegen - alle Länder außerhalb des EU-Emissionshandels oder nur Länder ohne gleichwertige Klimapolitik? Sollte sich die EU für den zweiten Ansatz entscheiden, müsste eine "gleichwertige Klimapolitik" erst definiert werden. Im Prinzip könnte auch hierbei ein CO2-Schattenpreis eine wichtige Rolle spielen: Staaten, in denen preisbasierte und andere Klimaschutzinstrumente zu einem ähnlichen CO2-Schattenpreis wie in der EU führen, könnten vom Grenzausgleichsmechanismus ausgenommen werden. Allerdings ist in der Praxis sehr schwierig, den CO2-Schattenpreis für die Fülle an implementierten Regulierungsmaßnahmen abzuschätzen. Somit könnten Länder, die dem Grenzausgleich unterliegen, dies als handelspolitisch motivierte Entscheidung betrachten und dagegen vorgehen.



Ein solcher Grenzausgleich auf Importe würde zwar europäische Unternehmen auf dem heimischen Markt schützen. Er wäre aber keine Hilfe für Exporteure, die im Ausland einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Unternehmen aus Ländern mit weniger strenger Klimapolitik hätten. Theoretisch wäre es möglich, diese Unternehmen mit einer symmetrischen Variante des Grenzausgleichs zu schützen: Der CO2-Preis eines Gutes würde sich dann jeweils an dem Land orientieren, in dem das Gut verbraucht wird. Unternehmen erhielten dann eine Rückzahlung, wenn sie in ein Land mit einem geringeren - oder gar keinem - CO2-Preis exportieren. Das System würde insgesamt an eine Mehrwertsteuer erinnern, bei der Importe besteuert werden und Exporte befreit sind.



Diesen Weg sollte die EU jedoch nicht einschlagen. Denn damit würde sie ihre Glaubwürdigkeit und ihr Selbstverständnis als Vorreiterin in der Klimapolitik aufs Spiel setzen. Wenn der CO2-Preis nur noch für Güter bezahlt werden muss, die tatsächlich in Europa verbraucht werden, lässt sich Die Gesamtmenge der bei der Herstellung von Gütern in der EU entstehenden Emissionen nicht mehr von der EU kontrollieren. Ein Rabatt beim Grenzausgleich für EU-Exporteure könnte zudem gegen die Regeln der Welthandelsorganisation verstoßen und zu langwierigen Handelsstreitigkeiten führen. Die Handelspartner könnten einen einseitigen Grenzausgleich als protektionistische Maßnahme interpretieren. Dieses Risiko wäre umso größer, je offener die EU den Grenzausgleich als Instrument zur Sicherung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit statt des globalen Klimaschutzes begründet.



Aus dem grundsätzlichen Dilemma zwischen Klimaschutz und Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit gibt es keinen einfachen Ausweg. Die EU hat den Klimaschutz zu einem vorrangigen Ziel erklärt. Dementsprechend sind Maßnahmen wie der Emissionshandel und der CO2-Grenzausgleich auch nicht als Handels-, Wettbewerbs- oder Industriepolitik zu verstehen und zu kommunizieren, sondern als Umweltpolitik: Ihr Ziel besteht in der Reduzierung des globalen Treibhausgasausstoßes, nicht in der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Selbstverständlich hat die Politik dennoch die Verantwortung, die Klimaziele mit den effizientesten Mitteln zu verfolgen. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass die EU konsequent den Weg der CO2-Bepreisung verfolgt und die Industrie nicht zusätzlich durch teils wenig wirksame kleinteilige Verbote und Normen belastet.



Leider geraten die Ziele von Klimaschutzmaßnahmen auch an anderer Stelle durcheinander: So hat der Europäische Rat den Grenzausgleich nicht nur als Instrument zur Verhinderung des "Carbon Leakage" hervorgehoben, sondern ihn zugleich als zusätzliche Einnahmequelle für den EU-Haushalt ab 2023 angekündigt. Dies ist in zweifacher Hinsicht bedauerlich: Erstens sollte das explizite Ziel des Grenzausgleichs in der Reduktion von CO2-Emissionen bestehen und nicht durch eine geplante Erhöhung öffentlicher Einnahmen verwässert werden. Zweitens würde der Grenzausgleich zwar von ausländischen Produzenten abgeführt, die Kosten für diese Einnahmesteigerung der EU hätten aber zu einem großen Teil die europäischen Verbraucher zu tragen. Denn Importsteuern werden in der Regel weitgehend auf die Preise aufgeschlagen, so dass letztlich vor allem heimische Konsumenten - und weniger ausländische Produzenten - mehr bezahlen.



Besser wäre es, die Einnahmen, die aus einem erweiterten Emissionshandel und vor allem bei höheren CO2-Preisen entstehen, dazu zu nutzen, die Verteilungswirkungen der Klimapolitik abzufedern. Denn durch die CO2-Bepreisung werden ärmere Haushalte überproportional belastet. Es liegt in der Verantwortung der Mitgliedstaaten, die Einnahmen aus der Bepreisung einzusetzen, um diese Haushalte an anderer Stelle zu entlasten: etwa durch Rückerstattungen, Energiepreisreformen und Infrastrukturinvestitionen. Von dieser sozialen Balance wird aller Voraussicht nach auch die Akzeptanz der Klimapolitik abhängen.



Je entschiedener die EU den Weg beschreitet, einen umfassenden CO2-Preis als Leitinstrument zur Durchsetzung ihrer ambitionierten Klimaziele zu wählen, umso eher wird es ihr gelingen, andere Volkswirtschaften in eine internationale Allianz zur CO2-Bepreisung einzubinden. Die Aussichten darauf sind nicht zuletzt durch die Amtsübernahme von US-Präsident Biden gewachsen. Mit der Herausbildung einer solchen Allianz würde sich aus europäischer Sicht auch das Dilemma zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz entschärfen: Bei Produkten, die aus Staaten importiert (und in diese exportiert) werden, die dieser Allianz angehören, entfiele der Anlass für einen Grenzausgleich. Das wäre weit besser, als die eigenen Klimaziele und -maßnahmen durch protektionistische anmutende Krücken wie einen Grenzausgleich für Exporte zu relativieren. Dann könnte auch die klimapolitische Mondlandung der EU gelingen.



Christoph M. Schmidt, Marcel Fratzscher, Clemens Fuest, Isabelle Méjean, Nicola Fuchs-Schündeln, Christian Gollier, Philippe Martin, Xavier Ragot, Katheline Schubert, Beatrice Weder di Mauro. Die Autoren gehören dem deutsch-französischen Rat der Wirtschaftsexperten an, der jüngst eine gemeinsame Stellungnahme zum "Europäischen Green Deal" veröffentlicht hat. (10.05.2021/ac/a/m)







