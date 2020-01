Bonn (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland hat den Hoffnungen auf eine baldige und schnelle konjunkturelle Wiederbelebung zum Jahresauftakt einen Dämpfer versetzt, so die Analysten von Postbank Research.



Der Index habe im Januar entgegen den Markterwartungen von 96,3 auf 95,9 Punkte nachgegeben. Während sich die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage marginal verbessert habe, hätten sich die Geschäftserwartungen der befragten Unternehmen für die kommenden sechs Monate eingetrübt - nach zuvor drei Anstiegen in Serie. Immerhin habe sich die Stimmung in der zuletzt arg gebeutelten Industrie bereits zum zweiten Mal in Folge verbessert. Mehr als bestenfalls eine Stabilisierung signalisiere das Geschäftsklima im Einklang mit weiteren Sentimentindikatoren aber aktuell nicht.



Der Euro habe mit leichten Kursrückgängen auf die Daten reagiert. Positiv habe hier jedoch zum Wochenauftakt der Ausgang der italienischen Regionalwahlen gewirkt. Der Sieg der Sozialdemokraten in der Emilia Romagna habe die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass es in Italien zeitnah zu Neuwahlen komme. Für Euphorie gebe es aber keinen Grund. Die in den Wahlen eklatant zu Tage getretene Schwäche des Koalitionspartners Fünf Sterne, sechs weitere anstehende Regionalwahlen in diesem Jahr sowie das Dauerthema Staatsdefizit würden weiterhin genug Potenzial für politische Turbulenzen im drittgrößten Mitgliedsstaat der Eurozone bieten, die den Euro temporär immer wieder schwächen könnten. (28.01.2020/ac/a/m)





