Im ostdeutschen Verarbeitenden Gewerbe nahm die Stimmung im März zu. Die Industrieunternehmen korrigierten ihre Geschäftserwartungen wieder etwas nach oben. Zudem konnten die Lageeinschätzungen auf hohem Niveau gehalten werden.



Der Geschäftsklimaindex des ostdeutschen Großhandels tendierte im März seitwärts. Die Lageeinschätzungen der Befragungsteilnehmer verbesserten sich im Vergleich zum Februar wieder etwas. Der Ausblick über die nächsten sechs Monate trübte sich hingegen leicht ein. Im ostdeutschen Einzelhandel nahm der Geschäftsklimaindex geringfügig zu. Die Geschäftserwartungen der Einzelhändler waren erneut weniger pessimistisch, während die Lageeinschätzungen fast unverändert blieben.



Der Geschäftsklimaindex des ostdeutschen Bauhauptgewerbes nahm im März zu. Die Befragungsteilnehmer waren mit ihrer Geschäftslage deutlich zufriedener. Die Geschäftserwartungen nahmen wieder leicht zu, nachdem sich diese im Februar normalisiert hatten. (30.03.2017/ac/a/m)





Die Stimmung der gewerblichen Wirtschaft in Ostdeutschland nahm zum Frühlingsbeginn wieder zu; der Geschäftsklimaindex stieg im März von 109,5 auf 110,4 Punkte. Die Befragungsteilnehmer beurteilten sowohl ihre Geschäftslage als auch ihre Geschäftserwartungen etwas besser als noch im Februar. Die gewerbliche Wirtschaft in Ostdeutschland entwickelte sich im Einklang mit Deutschland insgesamt.