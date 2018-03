Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe Ostdeutschlands hob sich im März leicht. Zwar bewerteten die Befragungsteilnehmer aus der Industrie ihre laufenden Geschäfte etwas schlechter als im Vormonat, dafür waren aber ihre Geschäftserwartungen wieder etwas optimistischer.



Bei den ostdeutschen Groß- und Einzelhändlern kühlte die Stimmung etwas ab. In beiden Teilbereichen gingen die Lageeinschätzungen der Unternehmer zurück. Während sich der Ausblick der Großhändler auf die kommenden sechs Monate weiter verschlechterte, blieben die Erwartungen der Einzelhändler konstant pessimistisch.



Die Stimmung der ostdeutschen Bauunternehmer stieg im März kräftig, nachdem diese zuletzt deutlich nachgelassen hatte. Die Befragungsteilnehmer beurteilten ihre laufenden Geschäfte nochmals etwas optimistischer als im Vormonat. Nachdem die Geschäftserwartungen im Februar stark zurückgegangen waren, korrigierten die Unternehmer ihre Einschätzung sehr deutlich nach oben und blicken nunmehr wieder optimistisch auf die kommenden sechs Monate. (27.03.2018/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der ostdeutschen Unternehmer hellte im März wieder leicht auf, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland stieg gegenüber dem Vormonat leicht an und erreichte einen Wert von 113,8 Punkten. Die Lageeinschätzungen der ostdeutschen Unternehmer gingen im Vergleich zum Vormonat etwas zurück, bleiben aber dennoch ausgesprochen gut. Ihr Ausblick auf die kommenden sechs Monate hellte sich derweil etwas auf.