Prof. Dr. Marcel Thum

Leiter der ifo Niederlassung Dresden



Prof. Dr. Joachim Ragnitz

Stellvertr. Leiter der ifo Niederlassung Dresden (30.01.2018/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die ostdeutsche Wirtschaft startet mit bester Laune ins neue Jahr, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der ifo Geschäftsklimaindex Ostdeutschland stieg im Januar spürbar von 113,9 auf 115,1 Punkte und stellte damit das Allzeithoch von September 2017 ein. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem Beurteilungen der Befragungsteilnehmer zu den laufenden Geschäften. Die Lageeinschätzungen nahmen in fast allen Teilbereichen der gewerblichen Wirtschaft zu. Mit Blick auf die kommenden sechs Monate gehen die ostdeutschen Unternehmer im Mittel von gleichbleibend guten Geschäften aus.