Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im Dezember zum vierten Mal in Folge auf nunmehr 101,0 Punkte abgerutscht, so die Analysten der NORD LB.



Zu der erneuten Stimmungseintrübung hätten vor allem die auf die Entwicklung in sechs Monaten gerichteten Geschäftserwartungen beigetragen, die auf den tiefsten Stand seit mehr als vier Jahren gefallen seien. Der bis zum Beginn dieses Jahres noch geradezu überschwängliche Optimismus in den Chefetagen der deutschen Unternehmen sei damit erst einmal dahin. Ausschlaggebend für den mehr und mehr skeptischen Blick in die Zukunft seien die Gewitterwolken einer Vielzahl geopolitischer Risiken. Unübersehbar drehe sich die "Konjunkturuhr" des ifo-Instituts in Richtung Abschwung. Die bis dato - abgesehen von den Friktionen in der Automobilindustrie - überwiegend robuste Konjunktur komme in der offenen und gegenüber den weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen exponierten deutschen Volkswirtschaft gehörig ins Trudeln. Für Kassandrarufe sei es sicherlich zu früh, die Warnsignale seien aber unübersehbar. (18.12.2018/ac/a/m)



