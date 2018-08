Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex kletterte im August stärker als erwartet und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar dieses Jahres, so die Analysten der NordLB.



Sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die auf die Entwicklung in sechs Monaten gerichteten Geschäftserwartungen seien optimistischer ausgefallen. Die rund 9.000 befragten Unternehmenslenker würden nach den Schreckensszenarien eines von US-Präsident Donald Trump heraufbeschworenen Handelskriegs nun wieder merklich gelassener in die Zukunft blicken. Ganz ohne Frage würden die aggressive und gefährliche Politik des US-Präsidenten, die Risiken eines ungeordneten Brexit, der fremden- und stabilitätsfeindliche Kurs der panpopulistischen Regierung in Italien und vieles mehr den deutschen Unternehmen weiterhin so manche Sorgenfalte auf die Stirn treiben. Wenn man den heutigen Zahlen aus München Glauben schenke, gehöre aber schon einiges dazu, die deutsche Wirtschaft ins Trudeln zu bringen.



Die deutliche Stimmungsaufhellung und die breite Unterlegung der Auftriebskräfte würden die Analysten in der Prognose eines Wirtschaftswachstums in Deutschland nahe 2% in diesem und im nächsten Jahr bestätigen. Das seien erfreuliche Perspektiven. (27.08.2018/ac/a/m)



