Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alles hätte so schön sein können: Das ifo Geschäftsklima hat im Februar den fünftstärksten Anstieg seiner Geschichte und den zweiten Anstieg in Folge hingelegt, so die Analysten der DekaBank.



Unter normalen Umständen würde dies nun - mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 70% - einen Trendwechsel nach oben anzeigen. Doch die Umstände seien nicht normal. Aufgrund der aktuellen Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt würden steigende Energiepreise, Sanktionen und Gegenmaßnahmen sowie die Verunsicherung die Konjunktur dämpfen.



Die Dienstleistungsbereiche würden sich spürbar nach den Lockerungen der Corona-Restriktionen erholen. Dies werde einen Rückfall in die Rezession verhindern. Dennoch dürfte es einen herben Dämpfer für die Konjunktur geben. (22.02.2022/ac/a/m)





