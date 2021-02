Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Unternehmen erfahren in den letzten Monaten ein Wechselbad der Gefühle, so die Analysten der DekaBank.



Seit dem Herbst sei in schönster Regelmäßigkeit auf einen Rückgang des ifo-Geschäftsklimas ein Anstieg und auf diesen wieder ein Rückgang gefolgt. Im Februar sei das Geschäftsklima wieder angestiegen und liege nun ungefähr dort, wo es auch im Oktober und Dezember gewesen sei.



Die Unternehmen würden auf eine Lockerung der Corona-Fesseln und auf die gute globale Konjunktur setzen. Aufgrund des hohen Drucks auf die Politik sei die Erwartung von Lockerungsschritten vermutlich gerechtfertigt, ob diese aber angesichts der immer noch hohen Risiken richtig seien, müsse sich erst noch erweisen. (22.02.2021/ac/a/m)





