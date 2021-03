Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im März überraschend stark aufgehellt, so die Analysten der Nord LB.



Der ifo Geschäftsklimaindex habe einen Sprung auf 96,6 Punkte gemacht und liege damit erstmals wieder über dem Vorkrisenniveau. Vor allem stark verbesserte Geschäftserwartungen würden einen großen Optimismus der deutschen Unternehmen belegen, aber auch die aktuelle Lage werde erneut etwas weniger pessimistisch beurteilt. Angefacht von einer hohen Auslandsnachfrage mache sich in der Industrie schon fast eine euphorische Stimmung breit, die Erwartungen würden hier so hoch wie seit über zehn Jahren nicht mehr liegen. Die Analysten der Nord LB rechnen trotz des schwachen Starts für das Gesamtjahr mit einem BIP-Wachstum von gut 3%. Die drei wichtigsten Bedingungen hierfür würden lauten: Impfen, impfen und nochmals impfen! (26.03.2021/ac/a/m)



