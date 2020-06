Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im Juni spürbar aufgehellt, so die Analysten der Nord LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex sei so stark wie noch nie auf 86,2 Punkte geklettert. Vor allem die Geschäftserwartungen hätten einen deutlichen Sprung nach oben gemacht, aber auch die Einschätzung der aktuellen Lage habe sich verbessert. Neben der Rücknahme vieler Beschränkungen hätten sicher auch die vielfältigen Stützungsmaßnahmen von Geld- und Fiskalpolitik die Unternehmen neue Zuversicht schöpfen lassen. Der Pandemieverlauf - sowohl im Inland als auch bei wichtigen Handelspartnern - sei aber entscheidend für Ausmaß und Tempo der konjunkturellen Erholung. Eine zweite Welle sei und bleibe das größte Risiko! (24.06.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.