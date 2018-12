Im ostdeutschen Großhandel sank der Geschäftsklimaindex im Dezember deutlich. Die befragten Großhändler äußerten sich etwas weniger zufrieden über ihre laufenden Geschäfte. Gelichzeitig trübte sich ihr Ausblick auf das kommende erste Halbjahr 2019 nochmals deutlich ein. Im ostdeutschen Einzelhandel stieg die Stimmung leicht. Die Befragungsteilnehmer hoben ihre Lageeinschätzungen spürbar. Ihre Geschäftserwartungen wurden leicht pessimistischer.



Im ostdeutschen Bauhauptgewerbe ging die Stimmung spürbar zurück. Ausschlaggebend hierfür waren die geringeren Lageeinschätzungen der befragten Bauunternehmer. Der Ausblick auf die kommenden sechs Monate trübte sich leicht ein.



Prof. Dr. Marcel Thum

Leiter der ifo Niederlassung Dresden



Prof. Dr. Joachim Ragnitz

Stellvertr. Leiter der ifo Niederlassung Dresden (21.12.2018/ac/a/m)





