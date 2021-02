Im ostdeutschen Handel stieg die Stimmung etwas. Sowohl im Einzel- als auch im Großhandel erwärmte sich das Geschäftsklima. Maßgeblich hierfür waren deutlich verbesserte Erwartungen bei weiterhin leicht fallenden Lageeinschätzungen.



Joachim Ragnitz und Marcel Thum

Geschäftsführer ifo Institut, Niederlassung Dresden



Der ifo-Geschäftsklimaindex für die gesamte regionale Wirtschaft legte auf 90,4 Punkte zu, von 88,9 im Januar. Sowohl die Lageeinschätzungen der Umfrageteilnehmenden wie auch deren Erwartungen verbessertem sich gegenüber dem Januar. Der Anstieg war bei den Lageeinschätzungen ausgeprägter.Im ostdeutschen Verarbeitenden Gewerbe setzte sich die Aufwärtsbewegung des letzten Monats fort und das Geschäftsklima erwärmte sich im Februar merklich. Die laufenden Geschäfte bewerteten die Industrieunternehmen etwas besser als im Vormonat. Gleichzeitig hoben sie ihren Ausblick auf die kommenden sechs Monate deutlich an.