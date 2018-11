Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im November sank das deutsche ifo-Geschäftsklima merklich um 0,9 Punkte auf einen Stand von 102,0 Punkten, so die Analysten der DekaBank.Es mache derzeit einfach keine Freude nach vorne zu blicken: Es drohe eine Eskalation der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China beziehungsweise der EU, es drohe ein Haushaltsstreit mit Italien im Vorfeld der Wahlen zum EU-Parlament und es drohe der Brexit. So ganz nebenbei krisele es in einigen Schwellenländern und härtere Sanktionen gegenüber Saudi-Arabien mit möglichen Gegenreaktionen seien nicht vom Tisch.Ein Quartal mit schrumpfendem Bruttoinlandsprodukt und sinkende Stimmungsindikatoren, das sei der Stoff aus dem Rezessionsängste gemacht würden. Aktuell gebe es hierzu aber keinen Grund! (26.11.2018/ac/a/m)