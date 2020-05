In nahezu allen Branchen wird zwar weiter mit einem Rückgang der Exporte gerechnet. Jedoch fällt dieser weniger stark aus als noch im Vormonat erwartet. Die Exporterwartungen sind in allen Schlüsselbranchen gestiegen, teilweise deutlich. Am klarsten fiel der Anstieg in der Autobranche aus. Aber auch in der Elektrobranche ist der Pessimismus deutlich zurückgegangen. Im Maschinenbau sind trotz Verbesserung die skeptischen Stimmen weiterhin deutlich in der Überzahl. Gleiches gilt auch für den Bereich Metallerzeugung und -bearbeitung.



Clemens Fuest

Präsident des ifo-Instituts



München (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich nach dem katastrophalen Vormonat etwas erholt, so das ifo-Institut in einer aktuellen Presemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die ifo-Exporterwartungen der Industrie sind im Mai von minus 50,2 auf minus 26,9 Punkte gestiegen. Dieser starke Anstieg ist bisher einmalig. Jedoch sind die Unternehmen von Optimismus noch weit entfernt. Die deutsche Exportwirtschaft sieht immerhin einen Silberstreif am Horizont.