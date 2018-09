Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich verbessert, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Erholung der Export-Erwartungen in der Automobilindustrie im Vormonat war nur von kurzer Dauer. Im September sahen die Automobilbauer keinen Spielraum für zusätzliche Exporte. Einen Zuwachs an ausländischen Umsätzen erwarten vor allem die Hersteller aus der Elektro-Industrie, von Nahrungsmitteln und aus dem Maschinenbau. In der Pharmabranche stiegen die Export-Erwartungen auf den höchsten Wert seit Januar 2016.Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts (25.09.2018/ac/a/m)