Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Internationale Experten erwarten, dass die Wahl von Joe Biden das Wirtschaftswachstum in ihrem Land fördert, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Potrafke verwies gleichzeitig darauf, dass im Zeitraum von 1949 bis 2012 das Wirtschaftswachstum unter demokratischen Präsidenten in den USA um 1,79 Prozentpunkte höher war als unter republikanischen Präsidenten. "Wenn sich das Muster fortsetzen würde, so kann man auch mit Blick auf die Vergangenheit von höheren Wachstumsraten unter dem Demokraten Joe Biden als unter einer zweiten Amtszeit des Republikaners Donald Trump ausgehen", heißt es in der Studie.Die erste Hälfte der Antworten wurde in den fünf Tage vor dem Wahltermin am 3. November eingeholt, die andere Hälfte danach vom 8. bis 13. November. (19.01.2021/ac/a/m)